Lodovico Berra Torino: Rivista Ufficiale della Società Italiana di Psicoterapia Esistenziale Official Journal

Rivista Ufficiale della Società Italiana di Psicoterapia Esistenziale Official Journal of the Italian Society of Existential Psychotherapy

Editoriale: di Lodovico Berra

Nel vasto panorama delle pubblicazioni oggi esistenti in Italia nel campo della psicologia e della psicoterapia si inserisce questa nuova rivista che rappresenta un punto di incontro e di confronto tra coloro che amano e coltivano l’approccio fenomenologico-esistenziale.

Il termine Dasein significa in tedesco Esistenza, ma assume un significato più complesso nel modo in cui viene utilizzato da Heidegger nelle sue opere, dove viene tradotto con il termine Esserci.



Il termine da in Da-sein, tradotto con il ci, non è solo un essere qui nel senso di una localizzazione spaziale, ma sta a indicare il modo in cui concretamente l’Essere si dà nell’esistenza dell’uomo. L’Esserci è infatti un essere-nel-mondo, con tutte le implicazioni che ne derivano di rapporto con il mondo circostante (Umwelt), con gli altri esseri umani (Mitwelt), con il proprio mondo interiore (Eigenwelt) e con il mondo spirituale, dei valori e dei significati (Űberwelt).

Il Dasein che ci riguarda comprende perciò sia l’indagine filosofica in senso stretto che la sua applicazione pratica e concreta ed è in questo senso che la psicoterapia esistenziale diviene un laboratorio in cui è essenziale il confronto tra filosofi e psicologi, tra ricerca teoretica e pratica clinica