“lo-sta-facendo-in-segreto”:-piano-folle-di-alessia-marcuzzi,-giro-di-vite-pazzesco

Indiscrezioni potentissime stanno circolando su Alessia Marcuzzi. Ciò che potrebbe succedere sarebbe senza precedenti: cambierebbe tutto

E’ stata una delle conduttrici più amate degli ultimi anni, Alessia Marcuzzi. Le sue conduzioni del Grande Fratello l’hanno fatta entrare nell’olimpo delle presentatrici, anche grazie alla sua innata simpatia e genuinità. Alessia, che ha esordito su Telemontecarlo nel 1991, in trent’anni di carriera ha calcato palchi importanti e sembra pronta a un cambio di vita.

Dopo quasi due anni di stop, Alessia Marcuzzi sembra pronta a un ritorno senza precedenti. Non aspettatevi, però, le solite cose: il cambio è epocale.

Alessia Marcuzzi, trattativa (segreta) in corso

Il momentaneo arrivederci alla televisione è arrivato dopo la conduzione di Temptation Island nel 2020, giunto alla sua nona edizione. Il programma, che in quell’anno era dedicato ai VIP, ha permesso ad Alessia Marcuzzi di far uscire un lato inedito di sé: dover accompagnare le coppie lungo quel percorso l’ha resa molto umana agli occhi dei telespettatori. Dolce quando serviva e tosta nei momenti necessari, Alessia Marcuzzi ha condotto con maestria e sicurezza Temptation Island VIP. Eppure, dopo quell’edizione ha deciso di prendersi una pausa dalla televisione.

La stoccata inaspettata per tutti è arrivata però il 30 giugno 2021, quando la Marcuzzi ha divulgato un comunicato ufficiale in cui ha annunciato di lasciare Mediaset dopo ventisei anni. Un colpo veramente duro per la rete, che ha perso uno dei suoi volti di punta. Durante il periodo lontano dagli schermi, Alessia si è dedicata alla famiglia e alla sua impresa. Possiede infatti il marchio Marks&Angels, dedicato alla produzione di borse e accessori fatti a mano in Italia.

A settembre 2021, alcune voci sul suo presunto ritorno in TV hanno iniziato a circolare. In particolare, si vociferava un suo ritorno in Mediaset, proprio nel programma che l’ha lanciata: Le Iene. In realtà tutto si è risolto in un nulla di fatto, tant’è che alla conduzione è arrivato un volto inedito e inaspettato: Belén Rodriguez. Parallelamente, si è anche parlato di una proposta a lei arrivata dal gruppo Discovery. Per ora, però, Alessia Marcuzzi non ha ufficializzato niente.

Il grande cambio di vita sembra però vicino. Come rivelato da Dagospia, sembra che Alessia sia vicinissima al grande rivale di Mediaset, la Rai. Si vocifera che tra la Marcuzzi e i manager della rete ci siano in corso trattative segrete molto importanti, che non si sono ancora concluse. Chissà di cosa si tratta e chissà, soprattutto, se la rete riuscirà a ottenere un sì dalla grande conduttrice, che potrebbe portare con sé freschezza e modernità.

