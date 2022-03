“Il club delle inch***bili”. Prego? Michelle Hunziker si mostra così: impossibile andarci a letto… | Guarda

Incredibile, vulcanica, autoironica e irresistibile Michelle Hunziker. Dopo il ritorno in Italia in seguito alla “pausa” alle Maldive, la conduttrice continua a raccontarsi e mostrarsi con ironia sui social network. Il tutto dopo una toccante intervista in cui ha parlato per la prima volta – a Chi di Alfonso Signorini – di Tomaso Trussardi, affermando di averlo perdonato e rivelando che lui ha perdonato lei. Anche se non è ancora chiaro quali siano le colpe dei due.

Ma tant’è, si diceva dell’ironia di Michelle Hunziker, che emerge in tutta la sua prorompente forza in una serie di stories pubblicate su Instagram. Ecco, insomma, Michelle mostrasi con pantaloni verdi, maglia viola e ciabattoni di gomma. “Con le ciaba solo per me”, scrive in una prima story. Poi un bel primo piano delle ciabatte e il sondaggio in cui scegliere: “Super sexy” oppure “very hot”. Ma è la terza story a tema-ciabatta a stupire più di tute le altre. Scrive infatti la Hunziker: “Club ciaba unfu***ble, mi rendi veramente orgogliosa“. La cui traduzione suona simile a “il club delle ciabatte impossibili da portare a letto (inch***abili, per la precisione, ndr) mi rendi veramente orgogliosa”. Una irresistibile Michelle Hunziker, non per le ciabatte ma per l’ironia…