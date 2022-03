“I tuoi titoli non servono a un ca**o!”: Jessica Selassiè disintegrata a tradimento, sta finendo malissimo [VIDEO]

L’enologo Barù prende una posizione dura e inaspettata, e demolisce l’immagine di Jessica Selassiè: scompiglio tra i fan della coppia.

Si infrangono i sogni circa la storia d’amore dell’anno, regalata in pasto al vasto pubblico del GF Vip grazie alle onnipresenti e numerose telecamere in Casa. Si tratta della coppia, o presunta tale, formata da Jessica Selassiè e Barù, il verace food influencer toscano. I fan del programma hanno per mesi speso tweet, votazioni e accorati appelli per caldeggiare un fatidico primo bacio, ma Barù si è costantemente negato a tale possibilità.

Jessica, dal canto suo, ultimamente sta facendo i conti con la realtà: all’interno del format di Mediaset non ci sarà alcuno sviluppo romantico nella loro relazione. Negli ultimi giorni l’abbiamo vista parecchio sottotono e demotivata, nonostante sia in lizza per la finalissima del programma, fissata per il prossimo 14 marzo. Barù è andato oltre, svelando finalmente ciò che più lo indispettisce della compagna di gioco: ecco tutta la verità.

Barù distrugge l’immagine nobiliare di Jessica Selassiè: le sue parole taglienti mandano in tilt i fan del GF Vip

L’attesa della finale logora i nervi dei superstiti del cast del GF Vip: lo dimostra un’inaspettato sfogo di Barù, a poche ore dalla diretta serale. L’enologo infatti ha fatto terra bruciata, enunciando il suo pensiero circa l’immagine pubblica di Jessica, e delle sue sorelle. Le Selassiè sono state finora ribattezzate Princess dal conduttore e dai fan del reality ma il food influencer ha idee ben diverse in merito.

Durante uno sfogo, Barù ha dichiarato: “Principesse, o che ca*o che sono… Quindi, anche quello mi da fastidio, basta! Sei una principessa? Non lo devi dire che sei una principessa! Anzi, devi rinnegare i tuoi titoli, che non servono a un ca**o nella società di oggigiorno! Non vogliono dire niente, perché fortunatamente viviamo inn una Repubblica, in una democrazia!“. Se il fandom dei #jerù è rimasto sconvolto dal suo coming-out repentino, alcuni utenti si dichiarano invece d’accordo con il fascinoso enologo. Uno di essi conferma: “Le Princess si sono costruite un personaggio su un titolo di dubbia appartenenza, ostentano, pretendono, si vantano ma sono 3 ragazzine arroganti e viziate, senza arte né parte!“. Ecco il video dello sfogo di Barù:

“Per quello che siamo, siamo anche troppo umili” ~ cit. #Jessica Bissiri. Le #princess si sono costruite un personaggio su un titolo di dubbia appartenenza, ostentano, pretendono, si vantano ma sono 3 ragazzine arroganti e viziate, senza arte ne parte. #baru#gfvip pic.twitter.com/q5pqjL4PLu — Antonio Luzzi (@ThisManIsNo1) March 10, 2022

La relazione tra i due sembra essere arrivata ai ferri corti. Tale filmato verrà reso pubblico durante il prime time di stasera?

