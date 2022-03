“ho-sbagliato…”:-marco-liorni-ad-un-passo-dalla-rissa,-il-racconto-che-non-ti-aspetti-[video]

Marco Liorni si è lasciato andare e ha raccontato un particolare della sua vita del tutto inaspettato. Stava per succedere proprio a lui

E’ un conduttore molto amato e nella sua carriera si è messo in gioco in molti ruoli diversi. Marco Liorni ha iniziato la sua carriera come conduttore radiofonico di emittenti locali, con un nome d’arte: Marco Donati. Solo successivamente intraprende la strada della televisione, diventando un volto di Cronaca Nera per l’emittente GBR.

Oggi è un conduttore affermato e uno dei più amati, in RAI. Il suo racconto ha però stupito tutti: ciò che poteva succedere sarebbe stato drammatico.

Marco Liorni lo dice davanti a tutti: “E’ successo”

Oggi è il conduttore del programma estivo di Rai1 “Reazione a catena”. Il gioco prende il posto de L’Eredità, che d’estate va in pausa. Condotto da Marco Liorni, questo quiz ha un successo tale che per l’estate 2022 si ventila addirittura l’ipotesi che possa durare sei mesi, dividendosi quindi l’anno a metà con L’Eredità. Questa è una conferma del grande successo di Liorni che, con Reazione a Catena, ha voluto mettersi alla prova. Nella sua carriera, infatti, Liorni ha sempre condotto trasmissioni improntate alla cronaca e alla quotidianità.

Il passaggio da Mediaset a Rai è avvenuto nel 2009. E’ in Rai che Liorni ha trovato la sua vera dimensione, conducendo molti programmi differenti. Nel 2009 ha esordito in prima serata curando i collegamenti di “I sogni son desideri” di Caterina Balivo, per poi continuare la sua carriera fino al 2011, quando ha esordito alla conduzione di “Perfetti Innamorati”. Il suo vero successo, però, l’ha raggiunto nel 2014 quando ha iniziato a condurre La Vita in Diretta, che ha guidato sino al 2018. Dal 2018 ad oggi è stato poi al timone di ItaliaSì, un programma in onda di sabato pomeriggio, nonché del game show Reazione a Catena.

Il suo successo è stato quindi frutto di impegno e di un lavoro continuo, ma anche di una impostazione mentale molto ben definita. In un’intervista rilasciata a Serena Bortone, infatti, Liorni ha raccontato come l’impegno costante sia l’ingrediente principale del suo lavoro e del suo essere. Alla Bortone ha anche narrato un episodio mai rivelato: ha sfiorato una rissa. Durante un soggiorno milanese in un hotel, necessario poiché stava lavorando in città, Liorni si è trovato al buffet con una persona che non indossava correttamente la mascherina.

“Forse ho sbagliato“, ammette, ricordando il fatto di non aver ripreso verbalmente quella persona. Marco Liorni si è detto però stanco di tutta la maleducazione che regna sovrana, soprattutto dopo gli anni di pandemia che avrebbero dovuto insegnarci il rispetto reciproco.

The post “Ho sbagliato…”: Marco Liorni ad un passo dalla rissa, il racconto che non ti aspetti [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.