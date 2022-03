grande-commozione-a-chi-l’ha-visto:-momento-toccante-difficile-trattenere-le-lacrime-[video]

Momenti commoventi nello studio di Federica Sciarelli: la terribile storia raccontata a “Chi l’ha visto” è già virale nel web.

“Chi l’ha visto” è il fortunato programma di RAI 3 che dal lontano 1989 si occupa di persone scomparse e di casi di cronaca nera irrisolti. La conduttrice Federica Sciarelli ha preso le redini del programma a partire dal 2004, riconfermata poi per tutte le edizioni successive, dato il seguito del format. “Chi l’ha visto” nasce in realtà come costola autonoma della rubrica di Enzo Tortora “Dove sei?“, inserita nello storico “Portobello“. Con il tempo, il programma si è consolidato nel palinsesto di RAI 3, diventando l’appuntamento fisso del mercoledì in prima serata.

Federica Sciarelli tratta con disinvolta delicatezza anche i casi più sconvolgenti e scabrosi, e ha contribuito al ritrovamento di diverse persone scomparse nel nulla. Ultimamente l’attenzione del pubblico è concentrata sull’emergenza dei profughi di guerra, e la conduttrice si è attivata concretamente per dare il suo contributo alla causa. L’appello di una dottoressa ucraina, alla ricerca di una sistemazione, non è rimasto inascoltato, ecco cos’è successo.

Il pubblico mette in campo una generosità senza limiti: commozione travolgente a “Chi l’ha visto”

Zoriana, la dottoressa ucraina di cui si è occupata Federica Sciarelli, oltre alla difficile condizione esistenziale, ha in carico due nipotini minorenni, e deve occuparsi anche del loro benessere e sostentamento. La donna è fuggita dall’Ucraina portando in salvo i bambini, subito dopo lo scoppio del conflitto tra la sua Patria e Russia. Il pubblico di “Chi l’ha visto” ha travolto la redazione di telefonate e mail: molti italiani si sono infatti offerti di ospitare la sfortunata famiglia, dimostrando una generosità commovente.

Federica Sciarelli ha contattato in diretta Zoriana, mostrandole un servizio in cui sono state trasmesse le moltissime offerte di aiuto da parte della popolazione italiana, provenienti da ogni zona del Belpaese. La donna è scoppiata in lacrime di gratitudine, ringraziando la redazione e la solidarietà dimostrata dagli spettatori del programma. “Chi l’ha visto” le ha momentaneamente pagato le spese per un albergo, dove alloggia tutt’ora con i nipotini, in attesa di trovare una sistemazione più stabile.

Grazie a una raccolta di fondi, inoltre, il nipotino in età scolare ha ricevuto anche un tablet per poter studiare con profitto. Federica Sciarelli è apparsa molto commossa e toccata dalla vicenda, e ha commentato: “L’assurdità di questa guerra ci porta anche storie da Paesi lontani…“. Ecco l’emozionante clip, con Zoriana e i bimbi nella stanza d’albergo:

“Non sappiamo dove andare a dormire…”: Nonna Zoriana ringrazia gli italiani per la solidarietà. Dopo l’appello gli spettatori si erano mobilitati e la Regione Lazio ha trovato alloggio a lei e alle nipotine.#chilhavisto→ https://t.co/ZVVi6PP4Gi#UkraineRussiaWar #chilhavisto pic.twitter.com/kpObGs94VH — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) March 10, 2022

Zoriana è purtroppo solo la punta dell’iceberg di un’emergenza ancora tutta in divenire: sono milioni i profughi in fuga stimati, e si renderà certamente necessario un fermo intervento delle Istituzioni in loro tutela.

