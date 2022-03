flavio-montrucchio,-finalmente-la-bella-novella:-davvero-nessuno-poteva-immaginarlo

Piovono soddisfazioni inaspettate per il giovane Flavio Montrucchio: l’anchorman di “Primo appuntamento” si rivela un cavallo vincente.

Nel panorama dei BIG del palinsesto televisivo, da alcuni anni stanno prosperando diverse emittenti minori, che lentamente hanno conquistato l’attenzione e il cuore dei telespettatori. Il pubblico chiede sempre più spesso una maggiore varietà di contenuti, e il colosso Discovery Channel, cha ha debuttato in Italia con il canale Real Time, si pone proprio quest’obiettivo.

Nel suo palinsesto, Real Time fa affidamento a programmi di gran successo, come ad esempio “Cortesie per gli ospiti“, “Vite al limite” e, per l’appunto, il fortunato “Primo appuntamento“. Il format, in salsa tutta italiana, è condotto da un brillante e discreto Flavio Montrucchio, e ultimamente ha riscosso risultati incredibili. Vediamo quali.

Il dating show di Flavio Montrucchio conquista tutti, e fa tremare le emittenti maggiori: ecco le ragioni del suo successo

Il nome è certamente profetico: in “Primo appuntamento” si concede l’opportunità a dei single accaniti di trovare l’anima gemella. La produzione, dopo avere effettuato scrupolosi casting, combina degli appuntamenti al buio in un noto ristorante. Un bonario maitre di sala accompagnerà le coppie al tavolo, dopo che avranno rotto il ghiaccio grazie ad un aperitivo. Durante la cena, i partecipanti avranno modo di conoscersi, comunicando successivamente in dei confessionali singoli le loro impressioni. Al termine della serata, potranno decidere se proseguire la frequentazione, oppure dividere le loro strade.

Il progetto è interessante perché esula da interventi invasivi di autori, e i protagonisti possono interagire autonomamente, senza copioni né ritmi da rispettare. “Primo appuntamento“, inoltre, porta alla luce parecchie tematiche, dalla disabilità, alla timidezza sociale, passando anche per la solitudine della terza età, e offre perciò una miriade di diversivi e panoramiche. Flavio Montrucchio guida brillantemente il cargo di “Primo appuntamento” dal marzo del 2019, e il conduttore piemontese sta raccogliendo emozionanti soddisfazioni. Secondo i risultati Auditel, infatti, “Primo appuntamento” ha conquistato ieri il secondo sfolgorante record di stagione, accaparrandosi 491mila spettatori e il relativo 2,1% di share. Il risultato può sembrare apparentemente esiguo, ma è un dato molto significativo per un’emittente minore, in paragone ai colossi Mediaset e RAI. Il dating-show di Flavio Montrucchio ha infatti sbancato, superando in ascolti “Italia’s got talent“, in onda su TV8, e persino il canale Nove.

Nella serata difficile di ieri, Montrucchio fa il secondo record di stagione per Primo Appuntamento con 491mila e 2.1%. Target di rete quasi 4%, picco con 600mila spettatori. Battuto Nove e in spettatori Italia’s got Talent su Tv8 (463mila).#ascoltitv #primoappuntamento pic.twitter.com/07QMfsjlrO — Marco Santoro (@marco_santoro_) March 9, 2022

Flavio Montrucchio ha davanti a sé una carriera promettente: l’emittente affida infatti al conduttore sempre più spazi televisivi, a partire da “Bake off Italia“, fino alla versione “Junior” del format. Seguiremo i prossimi passi del giovane anchorman, a cui auguriamo di mietere sempre più successi.

The post Flavio Montrucchio, finalmente la bella novella: davvero nessuno poteva immaginarlo appeared first on Ck12 Giornale.