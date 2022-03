“È velenosa”: Nathaly Caldonazzo senza mezzi termini, scaglia parole infuocate

Nathaly Caldonazzo è stata indiscutibilmente una protagonista del GF VIP. L’esperienza è finita, ma le sue parole sono devastanti

E’ stata una delle concorrenti più discusse del GF VIP di quest’anno, Nathaly Caldonazzo. La sua presenza ha scosso ogni equilibrio preesistente nella casa del GF perché con i suoi modi schietti di dire sempre il proprio pensiero ha smascherato teatrini e falsità. Mai priva di forti critiche e pesanti litigate, Nathaly Caldonazzo ha lasciato la casa del GF con la testa alta, così come affronta ogni evento della sua vita.

Una volta uscita, però, non si è di certo risparmiata dal commentare alcuni suoi compagni di reality. E per una in particolare ha riservato parole davvero pesanti.

Nathaly Caldonazzo ne ha una per tutti: ma per lei in particolare

Si sa, di Nathaly Caldonazzo dobbiamo apprezzare la schiettezza e la capacità di dire sempre ciò che pensa ma, sicuramente, non la delicatezza. Una volta uscita dalla casa, la concorrente più discussa ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi insieme a un’altra inquilina veramente criticata: Katia Ricciarelli. Le due si sono svelate e hanno narrato gioie e dolori della loro partecipazione al GF VIP, non trattenendosi dal commentare alcuni personaggi.

Katia Ricciarelli ha fin da subito cercato di spiegare il motivo per cui ha deciso di uscire dalla casa. Secondo la lirica, infatti, il clima all’interno del reality era diventato del tutto insostenibile a causa, anche e soprattutto, di alcune donne che non le portavano rispetto. Una dichiarazione pesante che sicuramente farà fischiare le orecchie soprattutto a Manila e Miriana, con le quali la cantante non si è mai chiarita del tutto.

Nathaly Caldonazzo, dal canto suo, ha ammesso che sono quasi più i concorrenti che l’hanno delusa di quelli che, invece, è stata contenta di conoscere. Per un motivo o per l’altro, è lunga la lista di inquilini che non son proprio piaciuti a Nathaly. Tra questi ci sono Alessandro, Lulù, Jessica e Barù. Non manca poi Alex Belli, che accusa di aver provato a farle terra bruciata a causa del suo avvicinamento a Delia, e Sophie. Il vero colpo di grazia, però, Nathaly lo sgancia sulle due sorelle Selassié.

Secondo Nathaly, “…la cosa bella di Lulù è Manuel. Per il resto è una bambina capricciosa, mai cresciuta, a volte velenosa“. Parole durissime che Nathaly non risparmia neanche a Jessica, della quale denuncia la “sospetta ossessione per Barù“. Insomma, pare evidente che tra la Caldonazzo e le Selassié non potrà mai nascere una amicizia forte e rigogliosa, se mai qualcuno avesse ancora qualche dubbio.

