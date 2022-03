Bob Sinclair, dj set ai Magazzini Generali

MAGAZZINI GENERALI presenta HALL OF FAME, venerdì 11 marzo 2022.

L’evento è dedicato interamente alla house music e vedrà l’esibizione live di BOB SINCLAIR e del trio PASTABOYS.

BOB SINCLAIR, dj francese multiplatino di fama internazionale, si esibirà nello storico locale milanese, in via Pietrasanta 16, portando in pista l’house music che lo ha reso celebre. Le porte si apriranno alle 23:30, per vivere una serata indimenticabile fino alle 05:00 del mattino.

BOB SINCLAIR si è distinto come uno dei maggiori diffusori del genere in tutto il mondo, oltre ad avere composto hit di successo planetario come “Love Generation” e “World Hold On”. Gli ospiti potranno così partecipare a una notte unica, ballando sulle note che hanno raggiunto la vetta delle classifiche di tutto il mondo.

La lineup prosegue con i PASTABOYS, il trio bolognese di dj che, con la musica house, hanno portato il capoluogo emiliano ad essere uno dei più importanti punti di riferimento del clubbing italiano. Per concludere la serata, gli ospiti saranno intrattenuti dal dj “di casa” Volantis, che avrà cura di farli ballare e divertire fino alla chiusura dell’evento.

TICKET (35/40 euro + dp):

https://dice.fm/event/a9k67-bob-sinclar-magazzini-generali-11th-mar-magazzini-generali-milano-tickets

La prevendita è consigliata.

#CIVEDIAMOAIMAGAZZA

