“Adesso sono loro le sudicie?”: opportunismo inaccettabile di Barù, il suo voltafaccia è clamoroso [VIDEO]

Scandaloso voltafaccia di Barù dopo l’ultimo prime time del GF Vip: il tradimento non passa inosservato ai fan del reality.

L’enologo toscano Barù, sebbene introdotto tardivamente nel format Mediaset GF Vip, risulta essere uno dei personaggi più amato dal pubblico italiano. Apprezzato per la sua schiettezza e per l’apparente mancanza di filtri, il food influencer toscano si è piazzato in brevissimo tempo nelle voci in tendenza di Twitter e Instagram.

La sua osteggiata storia con Jessica Selassiè ha avuto ampissimo eco mediatico, e il verace Barù si è accaparrato anche un hashtag ibrido tra i nomi dei due, #jerù. Il loro fandom cresce di giorno in giorno, e i tweet si moltiplicano. Gli spettatori tifano a spron battuto per un fatidico primo bacio, ma Barù non intende offrire in pasto alle telecamere nemmeno una briciola del suo privato. Nelle ultime ore, però, il gieffino ha avuto un drastico calo di consensi: che cos’è successo?

“Barattolo, sei uno sc*fo!”: gli insulti indirizzati a Barù si moltiplicano dopo le offese alle compagne di Casa

Già nel mirino dei detrattori dopo le ultime ammissioni, Barù ha aggravato la posizione dopo alcune sue dichiarazioni in confessionale, rese note dalla regia del GF Vip. L’enologo aveva infatti ammesso apertamente di voler arrivare in finale in compagnia dei sodali Davide e Soleil, con cui ha stretto un rapporto di amicizia e complicità fin dai primi istanti. Il pubblico era insorto, chiedendosi perché Jessica non fosse contemplata nella sua scelta. Persino Adriana Volpe aveva interceduto a favore della Princess, chiedendogli conto del suo atteggiamento apparentemente contraddittorio.

Barù aveva in seguito dichiarato di voler bene a Jessica, ma di privilegiare i rapporti storici in Casa, e la reazione del fandom #jerù non era stata delle migliori. Successivamente all’inaspettata eliminazione di Soleil, Barù ha espresso il proprio dispiacere nella privacy del confessionale. “Non è una sconfitta per Sole, e anzi se doveva uscire son contento sia uscito contro uno come Davide, e non con queste sudicione rimaste in casa…“, ha confessato l’enologo.

Quale che sia l’accezione del termine “sudicione“, i fan del programma sono insorti. Tale appellativo è chiaramente riferito alle superstiti Sophie, Manila, nonché alle sorelle Selassiè. Il pubblico, ovviamente, non ha potuto fare a meno di rilevare una palese mancanza di coerenza. Poche settimane fa, infatti, Barù si era lamentato della scarsa attitudine alla pulizia di Soleil, definendo anch’essa “sudiciona” e “sporca“. Molti si chiedono se la sua ultima mossa sia frutto di buonismo: ecco il video del suo sfogo.

Che schifo che sei barattolo 🤮 ti sei dimenticato di quando dicevi che donna sporca che era solercia adesso sono loro le sudice? — mamush48 (@mamush48) March 8, 2022

Ed ecco il commento irritato di un utente di Twitter: “Che sc**fo che sei, Barattolo Ti sei dimenticato di quando dicevi che donna sporca che era Solercia? Adesso sono loro le sudicie?“. Quella di Barù era solamente un’espressione colorita, oppure un velato (e neanche tanto) insulto?

The post “Adesso sono loro le sudicie?”: opportunismo inaccettabile di Barù, il suo voltafaccia è clamoroso [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.