ucraina:-draghi,-‘rileggere-regole-ue-su-guida-fiscale-2023’

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – “E’ chiaro che molte regole devono essere rilette e una di queste riguarda la guida fiscale per il 2023. Queste regole di bilancio erano in generale inadeguate ancor prima e questa considerazione vale ancora di più oggi e continueremo nella nostra discussione. Queste regole non tengono conto delle priorità che si sono affermate negli ultimi tempi: clima, energia, difesa. Sono chiarissime priorità strategiche per l’Ue e per l’Italia, occorre ripensare allo schema generale”. Così il premier Mario Draghi, nel question time alla Camera.