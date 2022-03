serena-bortone,-mamma-mia-che-bella-casa:-attico-da-urlo-e-un-‘dettaglio’-fantastico

La casa della regina del pomeriggio di Rai1 si svela elegante, comoda e con un dettaglio speciale. Ecco dove vive Serena Bortone

E’ la vera regina del pomeriggio di Rai1, Serena Bortone. Il suo “Oggi è un altro giorno”, in onda dal 2020, riesce quotidianamente a convincere un folto numero di telespettatori. La sua carriera come conduttrice inizia nel 2006 con TeleCamere, ma la sua esperienza come giornalista politica e inviata ha inizio nel 1989 alla redazione di Alla ricerca dell’Arca, di Mino Damato.

Sui social, Serena Bortone condivide molti scatti di casa sua. Si rivela un ambiente domestico molto curato, semplice nei dettagli ma con un panorama pazzesco.

Serena Bortone, tra legno e…gatti!

La casa di Serena Bortone si rivela essere molto semplice, nella sua composizione. Innanzitutto è evidente che si tratti di un bellissimo attico. Alcune foto da lei pubblicate, infatti, inquadrano un meraviglioso panorama cittadino visto dall’alto. Il balcone è curato e ampio, con delle comode sedie in legno per riposarsi durante le pause dal lavoro. Gli interni della casa di Serena Bortone sono classici e contemporanei al tempo stesso.

Il pavimento è in legno di colore scuro, con uno stile di posa e di disegno che ricorda molto le case d’antiquariato. Anche l’arredamento strizza l’occhio alla classicità, con armadi e comodini in legno scuro e di evidente fattura antica. Probabilmente si tratta di pezzi effettivamente vecchi, magari cimeli di famiglia o comprati in negozi di antiquariato. Questo clima si sposa bene anche con i soprammobili, di cui si nota l’estrema cura nello sceglierli e nel posizionarli. Niente sembra stato messo a caso, in casa di Serena Bortone.

Da una fotografia, si nota inoltre che in un corridoio c’è una carta da parati importante, tutta rossa con dei motivi dorati. Questa scelta stilistica sottolinea la passione della Bortone per i motivi classici e un po’ austeri, che però si sposano bene con la regalità dei due gatti che spesso inquadra nelle fotografie. I veri protagonisti di questo appartamento, infatti, sono i due gatti pelosi ed eleganti che arricchiscono gli ambienti: si tratta di due persiani bianchi dalla spiccata eleganza.

Insomma, la casa di Serena Bortone sembra un vero e proprio rifugio di stile ed eleganza in cui la conduttrice trova il suo equilibrio e la sua pace, necessari per il riposo dal lavoro.

