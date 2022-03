scossone-a-mediaset,-temptation-island-cancellato?-bisciglia:-“l’ultima-volta-che-ho-sentito-la-de-filippi…”.

D’estate, si sa, Temptation Island resta un must. Imperdibile. Manda in tilt il mondo dei social e non solo: il programma prodotto dalla Fascino (la società che fa capo a Maria De Filippi) è condotto da Filippo Bisciglia, ex concorrente del Grande Fratello e talentoso su ogni fronte televisivo. Conduce il programma dedicato alle coppie precisamente dal 2014. Ora c’è un nuovo rebus. l’edizione 2022 si farà? C’è chi dice sì, ma anche chi dice no visto che si sta facendo spazio l’ipotesi di un nuovo format – dal titolo L’ultima fermata.

Al settimanale Di Più Tv il giovane conduttore rivela: “L’ultima volta che ho parlato con Maria De Filippi di Temptation Island è stato a novembre, quindi aspetto di avere la conferma da lei”. Insomma, tutto farebbe pensare ad un ritorno: una riunione di novembre per mettere a punto la nuova edizione. E poi? Per adesso non si sa ancora nulla. Temptation Island potrebbe tornare tra qualche mese, condizionale d’obbligo, ma potrebbe anche essere sostituito da un altro show. Per Mediaset sarebbe un duro colpo, visto che il programma è campione di ascolti.

Sicuramente, il talento di Filippo Bisciglia non passa inosservato: dopo Temptation Island, la partecipazione a Tale quale show – il programma di Rai1 con Carlo Conti – ha lasciato tutti senza fiato. E soprattutto le imitazioni di Filippi sono state indimenticabili. Nella carriera di Filippi è stato, sicuramente, decisivo l’incontro con Maria De Filippi, che secondo i ben informati sarebbe avvenuto su un campo da tennis. Il talento di Bisciglia non è sfuggito alla moglie di Maurizio Costanzo che l’ha subito arruolato nella sua scuderia.