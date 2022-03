Oroscopo Branko di giovedì 10 marzo: le stelle su amore e salute

Ariete – Oggi ti toccherà il ruolo da mediatore, non devi sentirti inutile. Anzi, devi impegnarti al massimo e devi ascoltare chi ti circonda. Tu sei abituato a dire sempre quello che pensi, e non sbagli!

Toro – Stai guardando al futuro con ottimismo, ma non devi distrarti dagli impegni che hai. Vorresti superare presto le difficoltà, ma devi pensare positivo: tutto con un po’ di buonsenso si risolverà!

Gemelli – Sei un po’ ‘ballerino’, il tuo umore è altalenante. Cerca di mantenere la calma perché qualcosa potrebbe sconvolge la tua quotidianità e potrebbe farlo in modo brusco!

Cancro – Oggi sei molto sensuale, vorresti anche affrontare argomenti intimi, ma occhio: devi selezionare bene le persone prima di confidarti. Perché potresti pentirtene subito dopo!

Leone – Oggi sei determinato, ma anche molto creativo e stai andando nella direzione giusta. Bene l’amicizia, è fondamentale nella tua vita: cerca di circondarti di persone che ti fanno stare bene, che sono in grado di aumentare la tua autostima!

Vergine – Nell’ultimo periodo hai speso troppe energie, ora senti la necessità di cambiare. Non dimenticare di avere degli obiettivi (e dei limiti): forse hai bisogno di tempo per rilassarti e un po’ di sana solitudine ti farà bene!

Bilancia – Sei molto curioso, ma cerca di non essere ossessivo e di non distrarti dai problemi. Insomma, non puoi sempre scappare dalle responsabilità: devi trovare un equilibrio, fare nuove esperienze e mantenere il controllo delle cose!

Scorpione – Le tue idee sono un po’ strane, diverse dal solito e questo stupisce chi ti sta attorno. Cerca di sorridere di più, di intrattenere conversazioni con persone interessanti!

Sagittario – Va bene il piacere, ma per te il dovere è sempre più importante e oggi non è la giornata giusta per rompere con la quotidianità. Dovresti evadere per recuperare un po’ di energia!

Capricorno – Bene la forma fisica, la vita ora ti sorride. E tu devi sorridere a lei: cerca di investire il tuo tempo, di fare quello che davvero ti piace. Non sprecare l’energia, approfitta di queste opportunità e tutto andrà bene!

Acquario – Bene il mese dal punto di vista economico. Ma non solo. Anche l’autostima sta migliorando e piano piano, con questo atteggiamento, arriveranno belle soddisfazioni!

Pesci – Cerca di prendere in considerazione i tuoi limiti, meglio capire fino a dove puoi spingerti. Hai lavorato tanto, ma hai sprecato molte energie: devi accettarti così come sei, con tutte le imperfezioni che ti rendono diverso dagli altri!

