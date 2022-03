Oroscopo Barbanera di giovedì 10 marzo: salute e amore di domani

Ariete (21/3 – 20/4) – La Luna in Gemelli potenzia comunicativa e dinamismo. Vi esprimete con chiarezza, portando a casa ottimi risultati in studi, affari e spostamenti.

Toro (21/4 – 20/5) – I transiti in atto indicano un buon periodo per rinnovare l’arredamento o rendere più confortevole la casa. Tempo di rivoluzionare anche le abitudini.

Gemelli (21/5 – 21/6) – L’amore vi avvolge nella sua aura. Un vento vorticoso che forse non ha una direzione precisa, ma vi cattura, trasforma, vivifica ed emoziona.

Cancro (22/6 – 22/7) – Avrete le antenne drizzate e pronte a captare emozioni, pensieri e sensazioni altrui, quasi per magia. Fatene buon uso per le vostre relazioni.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

Leone (23/7 – 23/8) – Disposizione d’animo allegra e leggera. Vita sociale, comunicativa a gonfie vele. Appuntamenti, visite, telefonate foriere di buone notizie.

Vergine (24/8 – 22/9) – La Luna vi rende un po’ troppo sensibili e anche troppo reattivi. È comunque la giornata ideale per scrivere, leggere o semplicemente poltrire un po’.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Mettendo in mostra le vostre qualità di diplomazia e flessibilità, non vi sarà difficile riscuotere la vostra sostanziosa fetta di successo.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Prestate attenzione ai rapporti interpersonali. Se sarete più diplomatici e più tolleranti, spegnerete sul nascere eventuali gelosie e fastidiose rivalità.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

Sagittario (23/11 – 21/12) – La Luna dall’altra parte del cielo vi suggerisce di guardare la realtà echi amate, non alla luce delle vostre emozioni, ma con la massima obiettività.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Al lavoro meglio stare in campana: qualcosa non gira nel solito modo o forse siete distratti, troppo svagati. È un buon momento per fare un po’ d’ordine.

Acquario (21/1 – 19/2) – Mercoledì da vivere in ottimismo e allegria. Convegni e nuove conoscenze, iniziative entusiasmanti. In amore si balla il tango allacciati appassionatamente.

Pesci (20/2 – 20/3) – Avete vestito il partner d’azzurro o rosa, simile a un principe o a una principessa. Ma di fronte a un problema domestico, non c’è regalità che tenga…

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

L’articolo Oroscopo Barbanera di giovedì 10 marzo: salute e amore di domani proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.