“O dici la verità, o la dico io!”: Biagio D’Anelli minacciato in diretta, lui rivela un retroscena umiliante [VIDEO]

L’ex gieffino Biagio D’Anelli subisce un duro attacco frontale in diretta: è costretto ad ammettere tutto pubblicamente.

Tempi bui per il talent scout di San Giovanni Rotondo Biagio D’Anelli. Dopo una breve permanenza nel reality, l’ex gieffino non smorza le polemiche circa la sua love story con la soubrette Miriana Trevisan. L’affascinante Biagio non è digiuno da esperienze televisive, tuttavia non disdegna ospitate e partecipazioni ai varietà più quotati.

Ha esordito in TV come concorrente nel “Grande Fratello 11“, sviluppando poi una collaborazione con il format Mediaset “Le Iene“, per approdare infine al “GF Vip 6“. E’ in questa circostanza che Biagio ha stretto un legame romantico con la showgirl, salvo venire eliminato dopo poche puntate. I suoi interventi sul piccolo schermo hanno suscitato piccoli scandali da rotocalco, nulla in confronto, però, con quanto successo nelle ultime ore a “Pomeriggio 5“. Biagio è stato infatti ricevuto come ospite dalla padrona di casa Barbara D’Urso, che ha indagato circa gli sviluppi della sua relazione con Miriana, recentemente eliminata al televoto. Le risposte di Biagio sono apparse piuttosto fumose, e la conduttrice ha approfondito, mettendo l’ex gieffino con le spalle al muro.

“Lascia il numero al mio agente”: due di picche bruciante per Biagio D’Anelli

Miriana Trevisan, in seguito all’eliminazione, è stata puntualmente ospitata nel parterre di Alfonso Signorini, che le aveva riservato una grossa sorpresa all’uscita dalla Casa ci Cinecittà. Ad accoglierla, fuori dalla porta rossa, c’erano infatti l’ex compagno Pago con il loro bimbo, e la soubrette si è sciolta tra le loro braccia, commuovendo il pubblico del reality. In seguito la showgirl ha calcato il parterre degli studi Mediaset, dove ha potuto ripercorrere il “best of” del suo percorso nel “GF Vip” a fianco del conduttore. Alfonso in seguito l’ha fatta ricongiungere con il fidanzato Biagio, ma la reazione della soubrette è sembrata inspiegabilmente tiepida.

Incuriosita da tale accoglienza, Barbara D’Urso ha spinto il talent scout a rivelare come fossero trascorse le prime ore per la coppia dopo la sortita dal reality. Evidentemente a conoscenza di qualche retroscena, la conduttrice l’ha pungolato: “Che è successo? Io so quello che è successo, quindi, o dici la verità, o la dico io!“. “Io dico sempre la verità“, ha protestato Biagio, spiegando poi: “E’ successa una cosa strana… Assodato che la prima notte lei non doveva passarla con me, ma con il figlio, è una cosa sacrosanta… E’ capitato che io sono stato nel container a salutarla, lei ha avuto un problema con il PIN del cellulare, quindi non si ricordava il PIN… E ha detto: ‘Lascia il numero al mio agente, lascialo che poi ti chiamo’… Allora questa cosa mi ha un po’ stranito…“.

Un ospite in studio ha commentato: “Non c’è niente da capire, Biagio: è un due di picche grande come una casa!“. Biagio ha concluso: “Non ho ricevuto chiamate, quindi…“. Ecco il video del suo intervento:

Sembra proprio che la coppia sia giunta ad un binario morto. Ci sarà futuro per i due ex gieffini?

The post “O dici la verità, o la dico io!”: Biagio D’Anelli minacciato in diretta, lui rivela un retroscena umiliante [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.