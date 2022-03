“Non sopporta più nessuno”: Flavio Insinna esasperato, terribile scontro in puntata

Flavio Insinna sembra non farcela più. Le voci lo vogliono esasperato e ciò che potrebbe succedere in puntata non è affatto bello

Conduttore, attore, professionista di infinita cultura. Flavio Insinna è un uomo poliedrico che mette tutta la sua conoscenza e la sua arte al servizio dei programmi in cui lavora. Oggi è alla conduzione de “L’Eredità”, quiz della prima serata di Rai1 che ogni sera raccoglie tantissimi telespettatori affezionati. Al venerdì sera, poi, si siede al tavolo dei giudici de “Il Cantante Mascherato” per cercare di scoprire chi siano i misteriosi personaggi che si celano sotto la maschera.

Negli ultimi giorni, però, circolano voci per niente belle su Flavio Insinna. Il conduttore sembra aver perso la pazienza con una collega e ciò che potrebbe succedere in puntata potrebbe avere dure conseguenze.

Flavio Insinna e Arisa: storia di un legame che non decolla

Flavio Insinna è quest’anno seduto al tavolo dei giudici de Il Cantante Mascherato. Lo show va in onda ogni venerdì sera e a condurlo è l’esperta Milly Carlucci, che presenta questo programma sin dalla sua prima edizione. Alcuni personaggi famosi del mondo dello spettacolo si celano dietro a maschere che li coprono interamente. Si esibiscono, di puntata in puntata, cantando e ballando su pezzi importanti e l’obiettivo è quello di non farsi scoprire.

A sedere con Insinna al tavolo dei giudici ci sono Francesco Facchinetti, Caterina Balivo e Arisa. Se i primi due sono veterani, con Insinna, del programma, per Arisa si tratta della prima volta. Milly Carlucci l’ha infatti voluta con sé dopo che la cantante ha trionfato a Ballando con le Stelle, rivelandosi non solo una voce d’oro ma anche una grande personalità. Pare, però, che per Arisa le cose non si stiano mettendo benissimo. Secondo voci di corridoio, durante la puntata di venerdì 5 marzo Arisa e Flavio Insinna abbiano pesantemente litigato, dietro le quinte. Questo è stato confermato anche da Caterina Balivo, che nelle sue storie Instagram ha proprio narrato questo retroscena.

E comunque Flavio Insinna non sopporta più niente e nessuno #IlCantanteMascherato — Penny (@Penelopeneve) March 4, 2022

Il nervosismo di Flavio Insinna era tangibile già nel corso della puntata, tant’è che tantissimi telespettatori l’hanno notato. Se questa discussione non venisse placata, potrebbe scoppiare durante la prossima puntata proprio durante la diretta. Ciò che potrebbe succedere, quindi, non gioverebbe né al programma né a Flavio Insinna, i cui nervosismi ormai non si possono più nascondere.

