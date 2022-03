“non-fai-ridere,-sonia!”:-gaffe-per-la-bruganelli,-momento-davvero-di-cattivo-gusto-[video]

L’opinionista del GF Vip Sonia Bruganelli fa uno scivolone clamoroso in diretta: il pubblico è in rivolta contro di lei.

Anche il percorso dell’opinionista Sonia Bruganelli sta per concludersi all’interno del contesto televisivo del GF Vip. Sebbene abbia annunciato formalmente che non intende ripetere l’esperienza nel parterre di Alfonso Signorini, l’elegante Sonia ha inequivocabilmente lasciato il segno nel programma. Molteplici, le accuse a suo carico di manifestare chiari favoritismi nei confronti di alcuni vipponi in gara. La sua lingua spregiudicata e tagliente, inoltre, non le ha risparmiato critiche di ogni genere da parte dei fan del reality Mediaset.

Nell’ultima puntata del prime time, però, Sonia sembra aver oltrepassato il senso della misura, beffandosi pubblicamente di un’altra figura autorevole del GF Vip. Si tratta dell’eterna rivale in studio, Adriana Volpe, con cui notoriamente non ha rapporti distesi e amichevoli. Le due opinioniste recano spesso opinioni diametralmente opposte, e si scontrano animatamente in studio, pur restando appollaiate sulle iconiche poltroncine rosse. Lo scorso lunedì, Sonia ha approfittato di uno sketch piuttosto opinabile confezionato ad arte da Alex Belli ai danni di Adriana, per infierire sull’imbarazzo palese della collega: vediamo cos’è successo.

“So che ne hai bisogno…”: Sonia Bruganelli ride del teatrino volgare di Alex Belli, l’indignazione corre sui social

Incapace di restare al di fuori dei riflettori, l’ex gieffino Alex Belli ha contattato la produzione anche durante le sue ferie in Egitto, dedicando un messaggio subacqueo alla moglie Delia, nonché una missiva accorata all’influencer Soleil. Una volta atterrato in Italia, l’attore non ha perso tempo, e si è presentato nello studio di Alfonso Signorini bardato come berbero del deserto. Oltre ad un kaftano scuro, Alex sfoggiava anche una miriade di bracciali e orecchini, per completare la suggestione mediorientale. Dopo esser stato introdotto in studio dal conduttore, Belli ha guadagnato il palco, portando con sé alcuni doni da dispensare ad Alfonso, e alle opinioniste.

Se il conduttore è stato omaggiato con un acchiappa-sogni rosa, a Sonia è invece toccata una grossa rosa del deserto, presente apparentemente molto gradito. Durante la consegna ad Adriana, però, l’attore ha rinfocolato vecchie animosità, vendicandosi per le critiche rivoltegli dall’opinionista. Adriana, infatti, non ha mai smesso di sostenere che il famoso triangolo amoroso non fosse altro che un teatrino a favor di telecamere, e ha spesso proposto parodie dei coniugi Belli-Duran. Alex, dal canto suo, sembra avere la memoria lunga, e ha estratto dal cilindro una controversa scultura bianca di forma fallica, porgendola in dono alla Volpe. “Ho portato una pietra direttamente dal deserto…“, ha esordito, “E’ una pietra energetica… Che tanto, so che tu ne hai bisogno… E fanne tesoro!“, ha concluso sornione.

Immediatamente, Sonia Bruganelli è scoppiata in un’irrefrenabile risata, fuggendo dalla sua seduta e commentando: “Arrivederci, è stato bellissimo, ciao!“, confermando poi: “Ne ha bisogno! Hai fatto un pensiero meraviglioso, le piace, sì!“. Si è poi rivolta al conduttore, celiando: “La voleva lui…“. Alfonso Signorini ha mantenuto l’aplomb, apprestandosi poi a salvare dall’imbarazzo Adriana Volpe, togliendole di mano la scultura, e mettendole al collo l’acchiappa-sogni a lui destinato. Ecco il video del controverso scambio di battute:

Il pubblico non si è fatto sfuggire la malignità insita dietro alla goliardia di Alex: alcuni utenti hanno commentato piccati su Twitter. “La figura di m*rda l’hanno fatta lui e la Bruganelli, ma comunque…“. Un altro aggiunge: “A me pare che la figura di m*rda l’abbia fatta lui, sempre più ridicolo e volgare. E pensa che a me Adriana non sta nemmeno simpatica.“. Se l’opinionista è da sempre molto auto-ironica riguardo al suo lifestyle da single, non si può certamente pretendere che apprezzi di essere esposta alla pubblica berlina. Arriveranno le scuse da parte di Sonia e Alex, prima o poi?

