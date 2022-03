L’oroscopo del SuperEnalotto: ecco quali segni sono baciati dalla fortuna in questi giorni

Ariete – NUMERO FORTUNATO 43 – C’è davvero di che essere contenti: avete ottime ragioni per festeggiare l’ingesso nel nuovo anno (il 2020 lo si abbandona molto volentieri). Succede che non abbiate più Giove e Saturno contro, che i due colossi si convertano finalmente anche all’Ariete diventando veloci amici del destino, fortunati compagni di una nuova avventura tutta da inventare, da scoprire. Giove farà crescere le amicizie, ma anche le vostre prospettive migliori, quelle che danno del tu al futuro. Saturno invece saprà come rendere il tutto sostenibile, possibile. Senza dimenticarvi di un Marte sempre diretto e spedito, di un’energia che vi consentirà di non guardavi troppo indietro, di non rinunciare a niente (come avete dovuto invece fare nel 2020). Per una volta le stelle riconosceranno i vostri sforzi, la vostra pazienza.

Toro – NUMERO FORTUNATO 14 – È probabilmente arrivato per voi il momento di fare sul serio, di dare retta cioè all’energia di quei pianeti – quella di Giove e di Saturno – che vi chiederanno di fare il salto, di mettercela tutta per passare allo step successivo (non si scherza). Sarà insomma un anno ricco di impegni, di cose da gestire e da migliorare, con buoni risultati. Ma le stelle hanno previsto persino una pausa per non stancarvi troppo: tutto merito di un Giove che, da metà maggio fino a fine luglio, smetterà di chiedervi l’impossibile e favorirà i risultati concreti, le risposte. Grandi promesse di cambiamento direttamente da Urano fino ad agosto, dopodiché tutto sarà più immobile, meno movimentato. E poi Nettuno, una garanzia di sogni innocui e colorati per la prima parte dell’anno. Un adagio che si ripete.

Gemelli – NUMERO FORTUNATO 9 – L’anno che sta per iniziare sarà, per voi, soprattutto il tempo della curiosità, delle scoperte, delle invenzioni. Le stelle del 2022 vi aiuteranno infatti a scoprire realtà e luoghi nuovi, diversi, a non rimanere troppo a lungo nello stesso posto (probabilmente la migliore promessa per un Gemelli). Tutto merito dei trigoni di Giove e di Saturno, di quei grandi pianeti che renderanno brillante e urgente destino del vostro segno. Beatevi di una nuova propensione verso la perfezione grazie a Saturno, fatevi coccolare da Giove e dalle sue occasioni di crescita, di miglioramento (ma solo fino a maggio e poi in autunno). Senza dimenticarvi di uno strepitoso Mercurio, pianeta che vi regalerà momenti particolarmente intensi e interessanti da gennaio a metà marzo, da maggio ai primi di luglio e poi, infine, da settembre ai primi di novembre. Non male.

Cancro – NUMERO FORTUNATO 89- Abbiate il coraggio di mostrare un po’ di fiducia e di ottimismo, riavvicinatevi con garbo alla leggerezza, proprio quella che la partenza simultanea di Giove e di Saturno vi restituirà. Eh sì, sembra proprio che il tempo dei limiti e dei divieti sia terminato, che niente vi pesi più come prima. Sarà finalmente bellissimo respirare la normalità, tornare a fare cose, a sentirvi liberi di essere o di diventare. Nel primo semestre del 2022, potrete anche concedervi lunghe passeggiate nella fantasia, grazie alla specialissima complicità di quel Nettuno che sa come accendere i sogni migliori. Per non parlare del sollievo che, lo spostamento di Marte (che è rimasto a martirizzarvi da giugno in poi) renderà improvvisamente possibile, vicino. Accettate una nuova gentilezza da parte di astri e pianeti.

Oroscopo Giorno per Giorno e iscriviti al gruppo qui

L’oroscopo sul tuo cellulare ogni giorno quando vuoi – CLICCA QUI

Leone – NUMERO FORTUNATO 36 -Le opposizioni – in astrologia – non rappresentano solo uno scontro o una frizione, ma possono indicare anche una buona occasione per confrontarsi, per dialogare, per mettersi alla prova. Eh sì: il fatidico “Saturno contro” si avvera insieme a un “Giove contro”, per questo i primi cinque mesi del 2022 trascorreranno prendendo confidenza con le nuove sfide, con nuove realtà relazionali tutte da vivere e da sperimentare. Giove, però, vi concederà una lunga pausa, dal 14 maggio fino a fine luglio, in modo che la vostra estate possa essere più allegra, spensierata, che qualcosa di bello possa accadere. Da agosto in poi, smettete di credere nei cambiamenti improvvisi, nelle cose che mutano da sole, perché Urano renderà difficile la cosa. Consolatevi sapendo che sarete sempre protagonisti.

Vergine – NUMERO FORTUNATO 11- Esistono anche gli anni tranquilli, quelli che tutto sommato (ammettetelo) non vi dispiacciono affatto, perché in fondo vi consentono di fare e di vivere ogni cosa con grande calma, con la dovuta precisione, senza mai rischiare di trascurare dettagli o sfumature. L’unico tempo movimentato sarà quello che andrà da metà maggio al 29 luglio, quel periodo in cui, cioè, Giove splenderà in opposizione, rendendo urgenti e importanti le questioni di cuore (forse qualche novità?). E, a proposito di opposizioni, non dimenticatevi di Nettuno, astro che vi concederà il lusso della chiarezza solo nella prima metà dell’anno, per poi divertirsi a confondere ogni cosa. Fidatevi dei cambiamenti e delle piccole rivoluzioni di Urano fino a Ferragosto, dopodiché immergetevi in un autunno “come da programma”.

Bilancia – NUMERO FORTUNATO 75- Divertimento, leggerezza e tanta creatività. Difficile immaginare qualcosa di diverso quando due colossi del calibro di Giove e di Saturno occupano contemporaneamente – dal trigono – la quinta casa, quella della bellezza, della fantasia migliore. Aprite il cuore e la mente a un anno decisamente meno pesante, a un tempo che noi vi terrà più legati a colpe o responsabilità, che vi concederà tutto lo spazio necessario a volare, a diventare ciò che vorreste essere. Puntate in alto con le richieste, con le promesse ufficiali, perché stavolta il cielo avrà un occhio di riguardo. E se tutto questo non vi basta, allora contate pure su Mercurio, su quel pianeta che vi aiuterà a fare i pensieri e le parole migliori per quasi tutto il 2022. Sarete super con le idee e le soluzioni, veri portatori di una nuova bellezza.

Scorpione – NUMERO FORTUNATO 90- Avete forse bisogno di guardare più da vicino qualcosa di intimo, di davvero personale, qualcosa che appartiene soltanto a voi, che non volete condividere. Il 2022, grazie alle profonde quadrature di Giove e di Saturno, sarà un tempo fatto di cose silenziose, di incontri riservati, di parole dette bisbigliando. E non solo o non tanto perché voi siete un segno che adora la privacy, ma perché saranno proprio questi gli ambiti su cui i grandi colossi del cielo insisteranno. Le cose di casa o di famiglia assumeranno così un’importanza speciale, sebbene Giove si convincerà a concedervi un’estate facile e leggera, una giusta pausa da tanto impegno. Intanto Marte e Venere procederanno senza esitazioni, promettendovi un anno in cui ci saranno poche esitazioni, in cui sarete spesso puntuali.

Oroscopo Giorno per Giorno e iscriviti al gruppo qui

L’oroscopo sul tuo cellulare ogni giorno quando vuoi – CLICCA QUI

Sagittario – NUMERO FORTUNATO 22 -Siete probabilmente il segno che più ama la libertà, il movimento, l’esplorazione. Per questo il 2020 fatto di limitazioni vi ha pesato moltissimo, per questo il 2022 sembra concedervi l’opportunità di andare altrove anche e soprattutto la comunicazione, lo scambio di idee e di parole, il confronto costante con il mondo che vi circonda. Giove e Saturno vi spingeranno a dire e apparire dal sestile, vi convinceranno a uscire più spesso allo scoperto senza paura di niente, con la voglia di fare di più e di meglio. Solo fate attenzione a Giove da metà maggio fino ad agosto, quando cioè il vostro pianeta preferito compirà una veloce e timida quadratura che vi riporterà, per un momento, alle cose di casa, di famiglia, che non vi lascerà allontanare più di tanto. Evviva Nettuno con la sua fantasia ma solo fino a fine giugno.

Capricorno – NUMERO FORTUNATO 1 – Basta, davvero basta con questa attenzione continua, con questa mania di protagonismo (o forse vera fobia) che Giove e Saturno – per non parlare di Plutone – vi hanno buttato addosso. Finalmente questi super carichi cosmici si spostano, vanno altrove, concedendo un po’ di riposo alle robuste spalle del Capricorno. Quali occasioni da cogliere al volo? Beh, certamente le stelle pensano che il 2022 possa essere un tempo fortunato se dovete mettere in pratica qualcosa, rendere concreto un progetto. Dal tempo degli impegni e dei doveri, passerete direttamente a quell’istante che vi vedrà orgogliosi di tutto ciò che avete saputo costruire, immaginare. Dall’Epifania Marte (pianeta che ammirate molto) sarà amico delle vostre passioni, sarà finalmente un’energia su cui contare

Acquario – NUMERO FORTUNATO 12 – Preparate il look delle grandi occasioni (quelle che capitano pochissime volte), accogliete un ingresso ad effetto, quello combinato di Giove e di Saturno. Perché non a tutti è concessa la compagnia dei due colossi del cielo, perché davvero l’energia che i “pianetoni” poteranno con sé sarà tanta, immane. Beneficerete infatti sia delle promesse di crescita di Giove (soprattutto nei primi cinque mesi dell’anno), sia della forza che consolida di Saturno, che nel vostro segno ci sta parecchio bene perché comanda. Lasciate in stand by progetti e organizzazioni da metà maggio a fine luglio, quando cioè Giove si prenderà una pausa dall’Acquario, per poi tornare in autunno. E poi evviva Mercurio, evviva il pianeta dell’intelletto che vi porterà grande fortuna fino a metà marzo, da maggio a luglio e poi ancora in settembre e in ottobre.

Pesci – NUMERO FORTUNATO 66 -Negli ultimi tempi avete vissuto spesso più di sogni e di speranze che di realtà, arrangiandovi un po’ anche tra le pieghe di Nettuno, tra l’andirivieni di logica e di precisione che il pianeta delle nebbie, oramai da tantissimi anni, vi impone. Ma ora si inizia a fare sul serio, a prepararvi per un 2022 importantissimo. Troppa attesa? Proprio no. Giove vi concederà un assaggio del fatidico 2022 da maggio ad agosto, quando cioè si affaccerà timidamente dai primissimi gradi del vostro segno, godendosi tanta forza e accendendo, dentro di voi, nuove e concrete speranze. Nettuno sarà invece gentile con voi fino a fine giugno, per poi ricominciare a confondere ogni idea. L’amore sarà sempre facile e leggero tranne che da maggio ai primi di luglio, per colpa di un Mercurio che farà i dispetti.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

L’articolo L’oroscopo del SuperEnalotto: ecco quali segni sono baciati dalla fortuna in questi giorni proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.