lautaro-gol,-poi-rosso-a-sanchez.-inter,-che-rabbia:-vince-a-liverpool-ma-esce-dalla-champions

Impresa a metà dell’Inter: un gran gol di Lautaro Martinez regala la vittoria 1-0 contro il Liverpool, ma l’impresa di Anfield non basta a rovesciare la sconfitta 2-0 maturata all’andata nel finale a San Siro. Ai quarti di Champions League ci vanno cosi i Reds di mister Klopp e bombe Salah, con grandi recriminazioni dei nerazzurri. L’argentino Martinez, ritrovato dopo la tripletta di venerdì sera alla Salernitana, segna al 61′, ma dopo pochi secondi Alexis Sanchez si fa ammonire per la seconda volta e lasciando così la banda di Simone Inzaghi in 10. A quel punto, il Liverpool ha ripreso in mano la gara e controllato l’ultima mezzora. Una beffarda ingenuità, che fa il paio con quelle dell’andata, arrivata proprio nel momento di maggior entusiasmo e spinta per i nerazzurri.

L’Inter esce comunque a testa alta da un match che il Liverpool ‘rischia’ di sbloccare nella prima frazione al 31′ con Matip, che centra la traversa con un colpo di testa. L’Inter si fa viva al 41′ con la punizione di Calhanoglu, che chiama Alisson alla parata. La gara è vibrante, entrambe le squadre creano occasioni anche in avvio di ripresa. L’Inter sfonda al 61′ con la perla di Lautaro, che dal vertice sinistro dell’area trova un destro perfetto: Alisson battuto, 0-1. Le ambizioni di rimonta vengono subito ridimensionate dal rosso a Sanchez: il Liverpool, in superiorità numerica, riesce a congelare il pallone per ampi tratti e trova spazi per provare a colpire. Al 76′, Salah conclude su assist di Mané e centra il palo. I reds controllano il gioco nel finale, l’Inter non punge più: i nerazzurri vincono ma vengono eliminati. La sensazione è quella di una squadra competitiva dal punto di vista tecnico, anche ai massimi livelli europei, a cui manca però l’esperienza per gestire al meglio le situazioni decisive, negative o positive che siano.