Zelensky: la guerra deve finire, sediamoci al tavolo delle trattative. La Russia sospende la vendita di valuta estera fino al 9 settembre. Allarme dell’Aiea: perso il contatto con gli strumenti di controllo a Chernobyl. L’Italia valuta restrizioni all’export delle materie prime. La Bbc torna in Russia e riprende le trasmissioni in inglese. Dopo McDonald’s anche la Coca Cola sospende la sue attività in Russia