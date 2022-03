colpo-di-scena-a-la-pupa-e-il-secchione,-scelta-perfida:-“clamoroso-scontro-tra-ex”

Manca pochissimo al grande ritorno de La Pupa e il Secchione. Tutto sembra pronto, anche una chicca che metterà zizzania tra i concorrenti

Il programma dei geni incompresi e dei belli senza cultura sta ritornando. “La Pupa e il Secchione Show” è pronto per il grande ritorno su Canale 5 con una conduttrice del tutto nuova al format, Barbara d’Urso. Diversamente dagli anni passati, questa nuova edizione si terrà in uno studio fisico e, al fianco della presentatrice, ci saranno anche i giudici. I nomi che per ora si ventilano sono quelli di Soleil Sorge, Federico Fashion Style e Antonella Elia.

La grande rivelazione, però, riguarda il cast di concorrenti. Barbara d’Urso avrebbe infatti piazzato due grandi nomi del gossip, ex di personaggi molto discussi. Ecco chi sono.

“La Pupa e il Secchione” senza freni, ha invitato proprio loro

Lo show di Barbara d’Urso si prospetta molto interessante. La nuova edizione del programma inizierà il 15 marzo, proprio il giorno successivo alla finale del GF VIP. Lo show dovrebbe durare più di due mesi e la conduttrice sembra pronta a questa nuova sfida. Il desiderio di Barbara d’Urso, fin dai primi giorni dopo la presa d’incarico, è quello di rivoluzionare il format. La conduttrice vuole infatti renderlo un incrocio tra il reality puro, il divertimento e il racconto di storie umane.

I concorrenti saranno in totale ventidue, molti dei quali sono già noti al pubblico. Tra le pupe sembra infatti che ci saranno Paola Caruso e Flavia Vento, mentre tra i pupi si annovera un ex volto di Temptation Island, Francesco Chiofalo. Tra i secchioni, invece, ritroveremo un volto del GF VIP, Aristide Malnati, e anche Nicolò Saffi, un ex campione di Caduta Libera che ha vinto 760 mila euro.

La vera chicca, però, Barbara d’Urso l’ha svelata poche ore fa. Tra i secchioni ci sarà anche Gianmarco Onestini, fratello di Luca, ex tronista ed ex fidanzato di Soleil Sorge. Tra le pupe, invece, si annovera Mila Suarez, ex fidanzata di Alex Belli:

Leggo che a far parte de #LaPupaEilSecchioneShow ci sarà anche Gianmarco (dis)Onestini. Fratello del ben più noto Luca, ex tronista di #uominiedonne, ex concorrente del #gfvip2 ed ex di Soleil.

Non poteva mancare Mila Suarez, ex di Alex Belli, per completare l’opera 🤣#gfvip — 🐧RoXy🐧 (@riveacorymbosa) March 8, 2022

Insomma, quello di Barbara d’Urso è un vero e proprio colpo da novanta, che le assicurerà dinamiche interessanti e un pubblico affezionato.

