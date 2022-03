Clemente Russo, la sua più grande passione: e NON è il pugilato

L’ex pugile campano Clemente Russo cela una passione sfrenata al di fuori del ring: ecco chi è il vero amore del campione italiano.

Il pugile Clemente Russo, assurto agli onori della cronaca per gli strabilianti risultati sportivi, è ora un personaggio pubblico a tutti gli effetti. Dopo essersi sudato la cintura di Campione del Mondo dei dilettanti a Chicago, nel 2007, e ad Almaty nel 2013, Clemente si è cimentato nella carriera televisiva. Ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando come concorrente nel format di Mediaset: “La Talpa“, qualificandosi al secondo posto durante la finale.

Ha poi esordito alla conduzione dello show comico “Colorado… a rotazione!“, a fianco di Federica Nargi e Paolo Ruffini. Ovviamente, è stato il ben più noto “Grande Fratello Vip” a consacrarlo al successo mediatico nel 2016, nonostante la squalifica repentina dal reality in corso d’opera. Clemente Russo sembra aver trovato la stabilità sentimentale ed emotiva al fianco della judoka Laura Maddaloni, e la coppia ha coronato il loro sogno di famiglia con la nascita di 3 pargoli. Il vero amore di Clemente, però, esula da ring e compete con gli affetti familiari: di cosa si tratta?

Clemente Russo, Stupid Love e gli altri purosangue: un amore da scuderia

Il pugile italiano non nasconde la sua più grande passione, magnificandola sul suo Instagram, profilo che ormai annovera più di 276mila follower. Clemente Russo posta frequentemente vari scatti in sella ai suoi cavalli, animali che ama profondamente, e con cui sembra entrato in connessione. Il campione manifesta la sua passione per i nobili equini anche nel messaggio statico di Whatsapp, che recita testualmente: “I cavalli sono la mia malattia“.

L’atleta inoltre frequenta regolarmente la scuderia di Gennaro Lendi, e possiede svariati esemplari. Nel 2021 si è affezionato in particolare ad una puledrina, partorita miracolosamente da una Quarter Horse già anziana, e lui ha ribattezzato il cucciolo con il nome di “Stupid Love“. Purtroppo “Stupid Love” si è rivelata di salute cagionevole, e si è spenta in breve tempo, lasciando un vuoto nel cuore del pugile pluri-blasonato.

Clemente ha infatti pubblicato una foto tenerissima, che lo ritrae mentre tiene in braccio il cucciolo, e ha scelto di omaggiarne la memoria così: “Anche se ci conoscevamo da pochissimo tempo, ti ho amato dal primo giorno che ti ho vista. Eri una cosa molto speciale per me. Il tuo nome fu azzeccato, STUPID LOVE, perché non riuscivo a spiegare nemmeno a me stesso questo STUPIDO AMORE verso una puledrina che non doveva nemmeno nascere vista l’avanzata età della mamma. Sognavo di fare tante cose insieme te perché eri bella, forte, scaltra e intelligente ma il destino ha voluto così. Ora Riposa in Pace in qualsiasi posto tu sia. Ciao STUPID LOVE.“. Ecco il commovente post di Clemente Russo:

Eccolo inoltre alle prese con altri due esemplari:

Come ogni amante degli animali, Clemente rivela un animo sensibile e in connessione con la Natura: la scelta della specie nobile per antonomasia non fa che sottolinearne le velleità da campione.

