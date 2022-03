4clegal-academy,-in-onda-la-settima-puntata:-le-sfide-su-standard-esg-e-recupero-crediti

La terza edizione della 4cLegal Academy, il primo talent dedicato al mercato legale italiano, è giunta alla settima puntata. I cinque giovani talenti si stanno avvicinando sempre di più alla decima puntata, quella della finale, e si affrontano con passione e grande dedizione in tutte le sfide. Quelle di oggi avranno come temi l’impatto degli standard Esg nel mercato legale e un caso insidioso di recupero crediti con una life company. Chi verrà nominato Legal Talent of the Year 2022?

Potete seguire il talent show stasera e ogni mercoledì sul canale televisivo di Forbes dedicato alla business community (Sky Canale 511).

