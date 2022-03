“vi-stanno-prendendo-in-giro”:-dayane-mello,-la-rivelazione-che-fa-tremare-mediaset-[video]

La modella Dayane Mello commenta le ultime eliminazioni del GF Vip, e rivela scottanti indiscrezioni: scoppia la bomba sulla produzione.

La modella brasiliana Dayane Mello, ex concorrente del GF Vip, rappresenta sicuramente una preziosa insider per coloro che ravvedono negli autori del reality un’eccessiva strumentalizzazione nei confronti dei concorrenti. Dopo la sua avventura nella Casa di Cinecittà, avvenuta nel 2017/’18, Dayane non è scomparsa dai riflettori.

La bella sudamericana, naturalizzata italiana, ha infatti militato anche nel reality “La Fazenda 13“, e la sua partecipazione al format ha creato molto scalpore. Sono infatti diventati virali alcune clip che la ritraggono in stato di ubriachezza, mentre subisce presunte molestie da parte del cantante Nego Do Borel, in seguito espulso dal gioco. Dopo accanite controversie, Dayane ha deciso di rientrare in Italia, mettendo a tacere i rumors, e allontanandosi anche dalla storica amica Rosalinda Cannavò, che pure aveva preso le sue difese. La modella vanta un prestigioso legame anche con uno dei concorrenti dell’attuale edizione del GF Vip: si tratta dell’influencer Soleil Sorge, che non ha mai fatto mistero del loro rapporto complice e affettuoso. L’eliminazione inaspettata e repentina di Soleil ha suscitato una reazione delusa e indignata nella modella brasiliana, che ha così deciso di compiere un clamoroso coming-out tramite i social. Ecco le dichiarazioni di Dayane.

“Certo che dico truffa! Non sono nata ieri!”: Dayane Mello durissima con gli autori del GF Vip

Dayane si è duramente scagliata contro la produzione del GF Vip, paragonando l’eliminazione di Soleil alla sua sortita dal reality “La Fazenda“: “Ma sì, raga, ma certo che dico truffa! Che strano, il televoto flash, sempre tutto bloccato, così, da un momento all’altro… Ma dai! Ma mi prendono per cosa? Ma mica sono nata ieri!“. La modella ha poi proseguito la sua invettiva: “Ragazzi, sappiamo già che questo programma… Sappiamo già il vincitore… Loro sanno già il vincitore! Quindi, siamo qua per cosa? Dai!“.

In effetti la repentina eliminazione di Soleil ha alzato il tono del chiacchiericcio sui social: secondo i rumors questa verrà ricordata come l’edizione più pilotata del format di Mediaset. Molti utenti commentano la votazione flash, malignando sul fatto che tale mossa fosse programmata al fine di consentire a Soleil di partecipare in veste di opinionista a “la Pupa e il Secchione”. Il nuovo reality di Mediaset partirà infatti il prossimo 15 marzo e, secondo le indiscrezioni, sarà proprio l’influencer a spalleggiare Barbara D’Urso nel dipanarsi delle puntate. Ecco il video con lo sfogo di Dayane:

Qualcuno dica a Dayane Mello che ha perso contro PIERPAOLO e che la sua amica ha perso contro l’iguana/panettiere pic.twitter.com/KkuRs7tfRR — 𝐈𝐫𝐞𝐧𝐞🥤 (@_alwaystired__) March 7, 2022

Alfonso Signorini deciderà di replicare alle brucianti accuse della ex gieffina? Sembra improbabile, ma sarà nostra cura informarvi degli sviluppi del caso.

