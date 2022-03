ucraina:-panificatori-milano-ai-soci,-non-alziamo-prezzi-pane

Milano, 8 mar. (Adnkronos) – “Ci troviamo in un momento di fortissima incertezza, davanti ad un problema grave come la guerra. L’impegno dell’Associazione Panificatori sarà quello di sostenere che il pane a tavola non deve mai mancare a nessuno, e per questo l’invito a tutti i panificatori è quello di mantenere inalterato il prezzo del cosiddetto pane comune, ben consapevoli delle difficoltà che anche le famiglie stanno attraversando”. E’ l’appello lanciato da Matteo Cunsolo, presidente dell’Associazione Panificatori Milano e Province di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, sull’aumento dei prezzi delle materie prime alimentari a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.