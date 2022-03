tomaso-trussardi-e-quel-commento-lapidario:-l’ha-gelata-in-tre-parole

Tomaso Trussardi sembra aver preso una decisione inaspettata. Il commento è arrivato proprio l’otto marzo, il gesto era del tutto inaspettato

E’ in questo periodo al centro di molti gossip, Tomaso Trussardi, ma in realtà la sua indole lo rende timido e riservato. Le ultime vicende vissute con Michelle Hunziker, dalla quale si è recentemente separato, l’han però voluto al centro di tantissime storie e narrazioni. Se da un lato c’era chi lo voleva traditore senza sentimenti, dall’altro altre voci l’han creduto tradito.

Se la verità non la sapremo mai, ciò che è certo è che Tomaso Trussardi ora ha deciso di farsi sentire. L’ultimo commento lasciato sui social è senza precedenti e il suo intento è chiaro a tutti: che stoccata.

Tomaso Trussardi senza precedenti: lo fa sui social

Nonostante l’amore tra lui e Michelle Hunziker sia ormai finito, Tomaso e la showgirl non hanno mai negato l’affetto che li lega. Le due figlie avute insieme necessitano e meritano dell’amore di entrambi e questo i due ex coniugi lo sanno bene. Fin dai primi giorni dopo l’annuncio della separazione, i due hanno sempre sottolineato che continueranno ad essere una famiglia per le bambine, in virtù di ciò che c’è stato e dell’affetto che li lega.

Questi primi annunci han fatto ben sperare tutti i fan della coppia, che li vogliono sempre sereni e uniti. Dopo la prima puntata di Michelle Impossible, però, è successo qualcosa. Al mattino seguente la trasmissione, in cui si è visto il simpatico e romantico siparietto tra Michelle ed Eros Ramazzotti, Tomaso Trussardi ha tolto il “follow” da Instagram sia alla ex moglie che ad Aurora Ramazzotti.

Questo gesto ha creato uno scandalo e ha fatto ipotizzare a tutti che i bei rapporti tanto raccontati, in realtà, fossero solo una facciata. Tomaso, però, dopo qualche giorno ci ha ripensato e ha rimesso tutto a posto. Proprio oggi 8 marzo, nel giorno della Festa delle Donne, una delle due bambine avute da Michelle Hunziker compie gli anni. Michelle le ha quindi dedicato un romantico post su Instagram, scrivendo: “Tiene l’asticella delle sue aspettative verso ogni cosa nella vita altissima…esprime ogni pensiero in modo genuino e plateale e questa cosa la rende di una simpatia unica!“.

Sotto alla dichiarazione di bene e di amore di Michelle per la figlia, però, è comparso un commento di Tomaso. “Auguri Cece! Auguri Sole! Auguri Mich!”. Se, a un primo sguardo, queste possono sembrare parole di affetto e di riconciliazione, in realtà il sotto testo sembra svelare un certo nervosismo, dovuto forse alla forzata platealità data da Michelle alla figlia e ai suoi sentimenti.

