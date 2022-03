“sta-rastrellando-tutto!”:-gesto-orribile-al-gf-vip,-le-telecamere-riprendono-il-fattaccio

L’onnipresente occhio del GF Vip coglie in fallo un potenziale vincitore di quest’ultima edizione: pessima figura sotto lo sguardo di milioni di spettatori.

L’ultima puntata del GF Vip ha riservato clamorose sorprese per gli spettatori trepidanti: una doppia eliminazione ha escluso dai giochi sia la soubrette Miriana Trevisan, che l’influencer Soleil Sorge. La loro sortita ha sfoltito ulteriormente le fila di vipponi in lizza per la finale, e la drastica riduzione del cast ha permesso alle telecamere di focalizzarsi in particolare sui superstiti.

Nelle ultime ore, uno dei concorrenti rimasti in gara ha suscitato profonda indignazione nel pubblico a causa di un’uscita piuttosto controversa, di chi si tratta?

“Tanto se le ricompra!”: il tentativo di furto non sfugge agli spettatori del GF Vip

Immediatamente dopo l’uscita di Soleil dal programma, le compagne si sono apprestate a radunare i suoi numerosi bagagli. I suoi effetti personali erano sparsi in ogni dove: trucchi, creme, vestiti ed accessori: Jessica, Lulù e Sophie si sono perciò incaricate dell’oneroso compito. Gli spettatori, però, hanno notato un dettaglio piuttosto rivelatore: mentre Sophie scriveva un’accorata missiva all’amica eliminata, Jessica ha sbirciato scrupolosamente nel beauty di Soleil, apparentemente interessata ad alcune creme cosmetiche. “E queste creme? Tanto se le ricompra… Le teniamo noi!“.

I fan di Soleil e Sophie hanno reagito con comprensibile indignazione, ecco alcuni commenti dal web. “La ‘zingara’ di Nathaly era un’offesa per gli zingari!“, tuona un utente su Twitter, in riferimento al polverone sollevato sulla soubrette dopo un’esternazione infelice.

Jessica: “con tutte ste creme che ci fa, se le può ricomprare ce le teniamo noi” Lo “zingara” di Nathaly era un’offesa per gli zingari #gfvip #solearmy — Giulia (@ioscioccataa) March 8, 2022

Un altro aggiunge: “Jessica non sta facendo la valigia a Sole: sta solo rastrellando quello che si può tenere!“.

#gfvip Jessica non sta facendo la valigia a sole sta solo rastrellando quello che si può tenere — giocor (@giocor2) March 8, 2022

Il gesto di Jessica la penalizzerà in sede di finalissima? Non dobbiamo che seguire le ultime, emozionanti puntate del format di Alfonso Signorini, appuntamenti che si preannunciano caldissimi. E’ comprensibile che gli animi degli spettatori siano tesi e delusi per gli ultimi accadimenti nel reality: qualsivoglia episodio è ormai oggetto di feroci critiche e recriminazioni. Sarà curioso osservare le reazioni degli ultimi gieffini in gioco, in relazione a quanto prodotto dalla stampa durante la loro permanenza nel reality.

