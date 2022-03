“sparisci!”:-gesto-umiliante-di-alex-belli,-contro-di-lui-una-reazione-piena-d’odio-[video]

L’attore Alex Belli non intende minimamente farsi da parte: la sua ultima bordata scatena l’indignazione profonda del web.

L’attore emiliano Alex Belli, vulcanico ex concorrente del GF Vip, non tollera di piombare nell’anonimato. Tale volontà è emersa chiaramente in molteplici occasioni, come il suo rientro nella casa del GF Vip nonostante l’espulsione, oppure i suoi puntuali interventi durante i prime time. Anche durante il consueto appuntamento della scorsa serata, Alex non ha perso la chance di ricomparire in video, dedicando una lunga lettera a Soleil Sorge, in cui si dichiarava deluso dalla sua mancanza di comprensione.

L’ex gieffino, reduce da una vacanza in Egitto, è comparso nel parterre di Alfonso Signorini con abiti di foggia sudafricana, accessoriato di vistosi bracciali e orecchini etnici. Si è in seguito confrontato con l’ex fiamma Soleil, senza però giungere ad un punto definito. L’influencer si è infatti spazientita di fronte agli atteggiamenti da primadonna dell’attore, e l’ha liquidato in tutta fretta. La serata, però, ha riservato loro un ultimo, controverso, siparietto: vediamo cos’è successo in diretta negli studi Mediaset.

“Fly down!”: Alex Belli tacciato di arroganza e manie di protagonismo

La serata di ieri sera ha riservato un’amara sorpresa a Soleil Sorge: dopo la sconfitta di Miriana Trevisan al televoto, il conduttore ha annunciato un’ulteriore eliminazione flash. I concorrenti superstiti hanno dovuto indicare quali, tra i compagni, volessero vedere in finale. La scelta è ricaduta su Soleil Sorge e Davide Silvestri, membri storici del cast, e i due hanno dovuto scontrarsi. L’esito del televoto avrebbe dovuto infatti decretare il terzo finalista del reality, segnando invece l’eliminazione immediata di chi, tra i due, totalizzasse un numero inferiore di voti.

Soleil ha avuto la peggio, seppur con uno scarto irrisorio, e ha quindi dovuto abbandonare la Casa in fretta e furia, sotto gli occhi sgomenti dei compagni. Ad attenderla fuori dalla porta rossa, in collegamento dallo studio, il blasonato conduttore Alfonso Signorini. L’anchorman ha sdrammatizzato, suggerendo a Soleil di trascorrere la notte con Alex, finalmente fuori dai radar di Delia, seconda finalista del reality. Soleil si è sottratta alla proposta, aggiungendo sarcasticamente: “Gli piacerebbe!“. La reazione indispettita di Alex non si è fatta aspettare. “Sei troppo sicura di te stessa, fidati!“, l’ha rimbeccata l’attore, “Fly down, ciccia, fly down! Okay?“. Ecco il video dello scambio di battute tra i due:

Gli utenti del web sono insorti in difesa di Soleil, ecco ad esempio questo Tweet, che recita: “Alex Belli è stato la rovina del percorso di Soleil, e le dici anche ‘Fly down’ mentre lei è distrutta e il lacrime? Ma sparisci, verme!“.

Ma sparisci verme#gfvip — Dracarys🔥 (@michicima) March 7, 2022

Abbiamo la sensazione che il rapporto tra i due non sia definitivamente archiviato…

