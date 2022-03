“Putin vuole un disastro nucleare”. Gruber sotto choc: cosa sta succedendo in queste ore a Kharkiv | Video

“I russi vogliono un disastro nucleare in Ucraina”. La politologa ucraina Maria Avdeeva si collega con Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, direttamente da Kharkiv, città assediata dall’esercito russo. “Questa è casa mia, non me ne vado”, assicura, per poi concentrarsi sullo scenario bellico lanciandosi nella più angosciante e cupa delle profezie. Prove alla mano, ed è quello che maggiormente inquieta.

“Questa è una guerra, non è un conflitto, una crisi o una operazione speciale militare, così come la chiama Vladimir Putin. Le sue armi stanno uccidendo i civili nel sonno, mentre dormono nelle loro case. Le truppe russe hanno il pieno controllo di due centrali nucleari in Ucraina, Chernobyl e Zaporizhzhia. Quella di Zaporizhzhia è la più grande centrale nucleare in Europa ed è stata attaccata giorni fa dai missili rossi. Qui a Kharkiv abbiamo l’istituto di tecnologia che ha delle strutture nucleari a scopi sperimentali. Anche questo è stato attaccato dai missili russi, ieri. Quello che sta facendo l’esercito russo è creare un disastro nucleare qui, in Russia, e siamo molto vicini”.

La Gruber, terrorizzata, la interrompe: “Speriamo che non sia così, anche perché un disastro nel suo Paese sarebbe un disastro nucleare per la Russia e per l’Europa… Come ci insegna la centrale di Chernobyl, sarebbe un disastro molto, molto ampio”.