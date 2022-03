Oroscopo Paolo Fox di mercoledì 9 marzo: domani aprite il vostro cuore

Ariete – In amore si prospettano delle belle novità, specie per chi è stato troppo tempo da solo. Sul lavoro non sopportate chi non vi dà ragione, sentite la necessità di nuovi progetti e appoggi.

Toro – In amore avete la Luna favorevole per dialogare. Siete molto lucidi mentalmente e questo vi aiuta a recuperare una relazione. Se non potete superare certe tensioni eliminatele, attenzione allo Scorpione.

Gemelli – In amore bisogna andare con i piedi di piombo. Le relazioni che ci sono da un po’ sono più forti. Sul lavoro cercate di non ingigantire le problematiche.

Cancro – In amore c’è tensione, ma ora Venere non è più opposta e si può discutere. Sul lavoro potrebbe arrivare un riscontro davvero favorevole se avete lavorato bene.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

Leone – Evitate inutili discussioni in amore, non c’è molta intesa con Gemelli. Sul lavoro in tanti cercano la stabilità, le risposte arriveranno piano piano che si avvicina maggio.

Vergine – Tenete d’occhio i rapporti nati da poco. Sul lavoro siete molto provati, dovrete forse ripartire da zero, ma è qualcosa che avete voluto voi.

Bilancia – In amore potrebbero esserci buoni incontri grazie alla Luna. Tenete d’occhio la situazione lavorativa, c’è necessità di risolvere un problema economico.

Scorpione – Dubbi in amore, vi sentite troppo legati al passato. Sul lavoro Giove è favorevole, potreste avere soddisfazioni.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

Sagittario – Oggi è un giorno importante in amore, potreste liberarvi di un peso. Dovete fare scelte per il futuro, sul lavoro, si potrebbe concludere un progetto per voi importante.

Capricorno – Ricordate che in amore ogni incontro di questi giorni potrebbe avere un futuro. Sul lavoro Giove tenterà di darvi dei buoni consigli, ci sono molte difficoltà e dovete ripartire.

Acquario – Luna favorevole in amore che vi rende forti, si potrà recuperare presto qualcosa. Sul lavoro siete confusi, o forse mancano i giusti modelli.

Pesci – In amore è meglio che non date peso a ciò che accade oggi e domani. Sul lavoro evitate le scelte rischiose, tuttavia pensate di non aver ricevuto riconoscimenti. Questo è il momento di riflettere e avanzare proposte.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox di mercoledì 9 marzo: domani aprite il vostro cuore proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.