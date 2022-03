Oroscopo Branko di mercoledì 9 marzo: le stelle di domani

Ariete – Sai come brillare, come emergere e sei ammirato e stimato da chi ti circonda. Sono tanti quelli che vogliono conoscerti, divertirsi con te: cerca di non allontanarti dalle priorità della tua vita. Vai avanti per la tua strada dando il giusto peso a tutto!

Toro – Forse devi smettere di scavare nella tua vita, meglio mettere in pratica le idee. Cerca di andare oltre, di ricominciare da zero a testa alta. Forza, è il tuo momento!

Gemelli – Fai bene ad essere sicuro di te stesso, ma attenzione a non viaggiare troppo con la fantasia. Non c’è bisogno di vendicarsi, non hai la necessità di umiliare qualcuno per emegere!

Cancro – Hai chiuso le porte al passato. E per fortuna! Ora devi cercare di rimettere in gioco la tua creatività, di pensare in grande in vista del futuro.

Leone – Fai bene a socializzare, non devi isolarti e chiuderti nel tuo mondo perché questo potrebbe avere effetti negativi sul lavoro. Occhio alle relazioni, cerca di concentrarti di più e tutto andrà bene!

Vergine – La tua testa è già al prossimo weekend perché hai tanto lavoro da fare, progetti da portare avanti. Forse riuscirai a evitare qualche problema, ma meglio se ti rilassi. Solo così riuscirai a ripartire!

Bilancia – Oggi faresti bene a rompere con la quotidianità perché non riesci a vivere spensierato e con leggerezza. Forse hai troppi problemi, pensieri che stai rimandando da tempo!

Scorpione – Chi ti sta attorno ti ama, adora la tua energia e il tuo modo di fare. Sei affascinante, ma cerca di non essere frettoloso e di rapportarti con persone sbagliate!

Sagittario – In questo periodo sei un po’ chiuso in te stesso, non riesci ad andare avanti. L’introspezione fa bene, ma a volte bisogna tornare anche con i piedi per terra, alla realtà. Non è il momento giusto per accontentare chi ti sta vicino!

Capricorno – Bene, ora hai finalmente le idee chiare su quello che vuoi fare. Forse sei un po’ stravolto, meglio ragionare prima di agire!

Acquario – Non sei in ottima forma, forse il passato ti impedisce di concentrarti sul presente. Ed è un peccato perché tu sai cosa vuoi, ma ora non riesci ad andare avanti. Cerca di fare tutto con calma!

Pesci – Oggi non sei molto spensierato, hai problemi in famiglia: cerca, però, di non far sì che l’ansia si riversi su di te e su tutti gli aspetti della tua vita. Faresti bene ad andare avanti, ad ascoltare i consigli di chi ti ama e farebbe di tutto per te!

