“no,-non-voglio”:-clamoroso-rifiuto-di-silvia-toffanin,-che-mazzata-per-piersilvio

La conduttrice di Verissimo contro tutto e tutti. Silvia Toffanin ha deciso, ormai non si torna più indietro: manca pochissimo

E’ una delle conduttrici più apprezzate, sia dal pubblico che dalla rete. Silvia Toffanin, che alcuni indicano come l’erede di Maria de Filippi, è sulla cresta dell’onda del successo. Il suo “Verissimo” è un vero e proprio programma di punta per Canale5, che ogni puntata conquista tantissimi telespettatori. Da settembre 2021, inoltre, la rete ha deciso di raddoppiare l’appuntamento: oltre al canonico e storico sabato pomeriggio, da quest’anno Verissimo ha occupato anche la domenica pomeriggio, dalle 16.30 in poi.

Il raddoppio ha nuovamente stupito tutti. Gli ascolti sono stati nuovamente da record, ma Silvia Toffanin sembra aver preso una decisione definitiva, contro tutti e tutto. A non pensarla come lei, tra gli altri, c’è anche suo marito Piersilvio Berlusconi.

Silvia Toffanin ha deciso, la data si avvicina

L’appuntamento della domenica pomeriggio è stato il frutto di una scommessa fatta dalla rete e dalla conduttrice. Il proporre, per due giorni di fila, un programma praticamente uguale a sé stesso è un vero e proprio rischio: il pubblico potrebbe annoiarsi e scegliere di seguire altri programmi. La bravura e la capacità di Silvia Toffanin hanno però nuovamente sbancato ogni previsione e anche la domenica pomeriggio ha conquistato di nuovo tutti. La puntata domenicale è sempre andata in onda dopo l’appuntamento settimanale con Amici di Maria de Filippi, rendendo Canale5 il vero e proprio re anche della domenica.

Silvia Toffanin, però, sembra aver deciso di mettere un netto stop a questo esperimento. Nonostante i numeri diano conferma alla rete, la conduttrice ha ormai deciso di chiudere con il doppio appuntamento. L’ultima puntata della domenica andrà quindi in onda il 27 marzo, dopodiché Verissimo proseguirà con il suo classico sabato pomeriggio. A non condividere con lei questa volontà è anche suo marito Piersilvio Berlusconi, che pare l’abbia spesso invitata a ripensarci.

Silvia Toffanin è però ferma sulla sua decisione e l’appuntamento domenicale si chiuderà a fine mese, contro ogni richiesta dell’azienda e del marito. Non si conoscono con precisione le cause che han portato la conduttrice a chiedere e ottenere una riduzione dell’orario lavorativo, forse semplicemente desidera più tempo per sé. E’ un peccato però per Canale5, che aveva guadagnato un posto d’onore anche alla domenica pomeriggio grazie al pomeridiano di Amici, finito il 6 marzo, e a Verissimo.

The post “No, non voglio”: clamoroso rifiuto di Silvia Toffanin, che mazzata per Piersilvio appeared first on Ck12 Giornale.