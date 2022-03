Luluredgrove Spring-Summer 2022: domani 9 marzo la collezione di Giuliana Civello con gli accessori LMP di Petrana Colesanti

Libertà, leggerezza e pensieri positivi si esprimono in stretto contatto con la natura nelle sue molte espressioni, con il mare, le spiagge, l’oceano e le città da esplorare.

Avvolti in seta impalpabile ed elegante, stampe di sestanti, bussole, fari ed ancore, tutti simboli di libertà, ci indicano sempre una forte consapevole direzione. Blu profondo e bianco di onde increspate con dettagli in metallo ricordano gli oblò in ottone delle barche a vela. Velieri in legno colorato che catturano il vento mentre navigano sul mare smeraldo coperto da un cielo di nuvole vaporose.

Viaggi di relax e avventura tra i colori naturali e tralci rigogliosi di una foresta tropicale. Copricostumi in georgette di seta, vestiti e kimoni con palme e bouquet floreali per sorseggiare un cocktail al tramonto.

Viaggi di benessere in alta montagna tra daini e fiori estivi per fresche passeggiate e cene ad alta quota.

Viaggi alla ricerca di architettura, arte, tradizione ospitalità nelle città italiane e nelle capitali del mondo.

Eleganza raffinata e seta ecologica declinate in fluidi e freschi abiti da giorno con stampe di cartoline anni ’50 e serate jet set luminose con creazioni di georgette e lurex di seta impalpabili e brillanti.

Gli accessori LMP di Petrana Colesanti avvolgono gli abiti con preziose catene bagnate in oro e ciondoli in swarovski, bracciali in pelle ricamati a mano e pietre luminose coordinate ai colori freschi e vivaci della collezione.

Nella splendida cornice di Villa Giovanelli, la sfilata primavera estate Luluredgrove vedrà tra gli ospiti Milena Miconi, Fanny Cadeo, Matilde Brandi, Lidia Vitale con la figlia Blu Yoshimi che indossavano tutte abiti della stilista Giuliana Civello. Tra i presenti, Francesca Marino, Giulio Falcone, Roberta Beta, Michele Spanò, Roberta Nardi, Agata Fortis, Federica Pento, Cristina Leone Rossi, Giordana Varon, Alessandro Bernardini, Stefano Pantano, Gianni Mazza, Esther Crimi e le blogger-influencer Giada Gianni (Italianfashionista), Giulia Latini (Bionditudo), Laura Azzurra Bigelli, Anastasya Ghorkova, Elvira Colavita (Cosmepolitan), Flora Pellino e Veronica Kidric.