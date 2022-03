“Lì non entra nessuno!”: le minacce di Davide Silvestri, vuole scatenare la rissa [VIDEO]

L’attore Davide Silvestri ammonisce severamente i compagni superstiti, non tollererà invasioni nel suo territorio al GF Vip.

L’attore Davide Silvestri è reduce da una serata di profonde soddisfazioni: nel corso dell’ultimo prime time ha stracciato Miriana Trevisan al televoto, scampando così una possibile eliminazione. Ma non è tutto: il poliedrico artista si è anche qualificato come terzo finalista del reality, surclassando nelle votazioni flash una Soleil Sorge considerata da tutti in pole position per la vittoria.

Lo scontro tra i due ha alzato il picco della tensione della puntata: i due gieffini sono uniti da un profondo affetto sin dalle prime battute del programma. Soleil ha infatti gioito alla notizia della vittoria dell’amico, che ha vissuto il gratificante riscontro con umore dolce-amaro, consapevole di dover salutare la storica amica. Il post-puntata è stato per Davide occasione di riflessione circa le dinamiche interne alla Casa, ed ha espresso la volontà di volersi godere con leggerezza gli ultimi giorni rimanenti. Stamane, però, un’ingerenza da parte della compagne rimaste in gioco l’ha profondamente indispettito, costringendolo a prendere posizione: ecco quanto accaduto.

Davide Silvestri non retrocede di un millimetro: la camera di Soleil è off limits

L’uscita di Soleil dal GF Vip ha comportato una serie di contraccolpi immediati: oltre all’inevitabile senso di perdita, le concorrenti rimaste hanno dovuto sobbarcarsi il compito di stivare i bagagli di Soleil nelle valigie. La bionda influencer, infatti, non si era minimamente preparata all’eventualità di un’eliminazione, lasciando perciò dietro di sé uno stuolo di trucchi, creme, vestiti e accessori.

Ad occuparsi di tale compito sono state Lulù, Manila e Jessica: quest’ultima, in particolare, ha suscitato l’indignazione del pubblico. La Princess, infatti, ha tentato di trafugare alcune creme appartenenti a Soleil, giustificandosi: “Sole potrebbe anche ricomprarsi queste creme… Così le usiamo noi!“. L’apparente invadenza di Jessica ha oltremodo indispettito i fan, soprattutto quando le gieffine hanno avanzato la proposta di occupare la stanza lasciata vacante da Soleil. Davide e Barù, con cui l’influencer divideva la stanza, si sono dichiaratamente opposti alla transizione, in particolare l’attore, che ha dichiarato: “Accettiamo solo se ritorna Sole, altrimenti lì dentro non entra nessuno! Non te lo far venire in mente, perché oggi stanno già tastando il terreno… Rimangano lì dove sono… Per il c*lo non ci prendono…“. Barù ha convenuto con l’amico: “No, no, no, figurati se me lo faccio venire in mente!“. Ecco il video della confidenza tra i due gieffini:

Le ragazze erano entrate nella stanza di Soleil perché volevano posizionarsi lì e far spostare Davide e Barù.

Sentite loro due cosa dicono 😭🥺 Davide “Accettiamo solo se ritorna Sole”

Davide si è dichiarato pronto al tutto e per tutto, in questi ultimi giorni: ne vedremo delle belle!

