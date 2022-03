forbes-di-marzo-in-edicola-con-gli-under-30-del-2022.-in-allegato-i-100-professionals

BFC Media, gruppo editoriale leader nell’informazione sul personal business e sui prodotti finanziari, presenta il numero 53 di Forbes. Il volume di marzo racconta le storie di quei giovani geniali, innovativi, coraggiosi che hanno già dato prova di meritare un posto di riguardo nel loro settore di competenza.Sono i protagonisti del progetto Under 30, giunto alla sua quinta edizione in Italia.

Il meglio dei talenti giovani in Italia

Il direttore Alessandro Mauro Rossi ha voluto dedicare la copertina di questo numero a Camilla Colucci, manager che ha fondato Circularity, startup che, attraverso una piattaforma proprietaria, gestisce gli scarti industriali e li trasforma in materia prima per nuovi prodotti.

Ci sono poi Gabriele Bianchi, maître di sala di Essenziale Firenze e influencer, Andrea Lippolis che ha fondato una startup di food delivery che consegna a casa pasti sani e dietetici e Laura De Dilectis che grazie alla sua pagina Instagram “DonneXStrada” ha creato un servizio di tutoraggio per le donne che non si sentono sicure a camminare per strada da sole.

148 pagine e numerosi approfondimenti

Spazio anche alle classifiche con i Tiktoker che hanno guadagnato di più: al comando le sorelle Charli e Dixie D’Amelio. Solo nell’ultimo anno, i guadagni delle più grandi star di TikTok sono aumentati del 200% rispetto al 2020. E sempre più aziende si affidano a loro per sponsorizzare i propri prodotti. A seguire la classifica delle 25 celebrity più pagate al mondo che nel 2021 hanno raddoppiato i loro guadagni. Peter Jackson, Bruce Springsteen, Taylor Swift, tanto per citarne alcuni, hanno fatto lievitare il proprio conto in banca vendendo i diritti di pubblicazione delle loro discografie, dei loro testi o cedendo parti delle loro società.

Nell’investigation di questo mese, occhi puntato sul futuro della logistica. Il trasporto merci è responsabile del 7% delle emissioni mondiali di CO2. E l’industria studia come ridurre il numero di consegne, passare a carburanti puliti e riscopre il treno al posto di camion e navi. Inoltre, multinazionali come Amazon e Ikea investono per rendere più sostenibile la catena di fornitura.

L’allegato dedicato alla consulenza e agli studi legali

Con il volume anche l’allegato 100 Professionals 2022, una selezione di 100 studi legali, professionisti, società di consulenza che rappresentano l’eccellenza della professione in Italia. I comuni denominatori dei protagonisti dell’allegato sono tecnologia e l’innovazione, temi sempre più importanti anche in questi settori. In copertina la storia di successo dell’avvocato Carlo Carmine che, insieme a Simone Forte, 20 anni fa ha fondato Cfc Legal per gestire e risolvere le posizioni debitorie dei clienti fino a scongiurare le istanze di fallimento grazie all’utilizzo dei nuovi strumenti di comunicazione.

L’articolo Forbes di marzo in edicola con gli under 30 del 2022. In allegato i 100 Professionals è tratto da Forbes Italia.