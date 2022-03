“e’-una-ragazza-viziata!”:-che-bufera-a-mattino5,-l’ha-ammesso-in-diretta-davanti-a-tutti-[video]

A Mattino5 un’ospite si è lasciata andare a una dichiarazione che ha lasciato tutti di sasso. Parole forti, che non son passate inosservate

A Mattino5, martedì 8 marzo, si è inevitabilmente parlato della puntata del GF VIP della sera prima, quella in cui è stata eliminata forse la vera protagonista di questa edizione: Soleil Sorge. La conduttrice ha quindi invitato diversi ospiti per parlare della puntata in sé e dei momenti topici della stessa. Uno in particolare ha scatenato i commenti di un’ospite collegata da casa, che ha lasciato una dichiarazione pesante nei confronti di un’inquilina del GF.

E’ successo tutto in diretta in pochissimi secondi, ma i fan non han potuto non sentire quelle parole, dette con una schiettezza che toglie ogni dubbio.

A Mattino5 Maria Monsè attacca duramente Lulù

Durante la quarantasettesima puntata del GF VIP, Lulù Selassié ha tracciato la linea della sua vita, raccontando i momenti principali che ha dovuto vivere e che l’han portata ad essere ciò che è. Un momento profondo e struggente, che ha permesso al pubblico di capire meglio una delle protagoniste di questa edizione. Insieme a Manuel Bortuzzo, Lulù è diventata una donna più matura e forte, più conscia dei suoi difetti e delle sue potenzialità.

A Mattino5, Federica Panicucci ha mostrato il video commovente in cui Lulù ha tracciato la linea della sua vita. Al termine, però, Maria Monsè ha rilasciato una dichiarazione senza precedenti. “In quanto ragazza viziata, voglio vedere quanto durerà con Manuel” ha ammesso. “Lui è molto innamorato, lei deve fare parecchi sacrifici rispetto a tutti i vizi che ha“.

Il lieto fine di Lulù con Manuel, smontato da Maria Monsè… 😏👎🏻 Cosa ne pensate?#Mattino5#GFVIP pic.twitter.com/OvB8KnuDoD — Mattino5 (@mattino5) March 8, 2022

Immediatamente la conduttrice ha ironizzato su questa esternazione chiedendo all’ospite di non gufare. Patrizia Groppelli, ospite in studio, ha quindi commentato le parole della Monsè dicendo che invece quella tra Lulù e Manuel è una bellissima storia d’amore. “Vediamo quanto durerà. Finché si sta dentro la casa è tutto facile, è tutto organizzato. Quando si esce arrivano tanti problemi” ha aggiunto la Monsé.

Arianna David però non ci sta e commenta in modo altrettanto duro l’esternazione della Monsè, dicendole che non tutte le donne guardano solo al portafoglio degli uomini. “La stai descrivendo come una viziata. Tanto di cappello a quella ragazza“. Insomma, Lulù e Manuel sembrano dividere in modo netto l’opinione pubblica. La verità sulla solidità del loro amore la scopriremo, però, solo quando il GF VIP finirà. Ci stupiranno?

