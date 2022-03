“e’-la-mia-prima-volta…”:-can-yaman-sgancia-la-bomba,-ecco-la-notizia-che-tutti-aspettavano

L’attore Can Yaman rivela un’indiscrezione che manda in delirio le fan: l’attore turco si dichiara pronto a compiere il gran passo.

L’attore e modello turco Can Yaman ha in serbo una grossa novità per le sue fan trepidanti. Il volitivo artista era approdato in Italia sulla scia del successo della serie-TV “Daydreamer – Le ali del sogno“, in cui prestava il volto al personaggio di Cat Divit. La fiction turca, ambientata in una moderna Istanbul, ha riscosso uno strepitoso successo anche il Patria, e Can è diventato una star in brevissimo tempo.

Laureato in giurisprudenza e appassionato conoscitore di culture – differenti da quella nativa -, Can si è insediato stabilmente in Italia, diventando anche il testimonial di una storica azienda produttrice di pasta. L’affascinante attore ha annunciato nelle ultime ore il suo ritorno in pompa magna in TV, con una fiction cucita addosso a lui e alla collega Francesca Chillemi: di cosa si tratta?

“Viola come il mare”: nuova avventura televisiva per Can Yaman

Si attende a brevissimo giro l’uscita di un nuovo gioiellino targato Mediaset, una fiction in salsa italiana dal suggestivo nome di “Viola come il mare“. La vicenda vedrà la protagonista Francesca Chillemi nei panni di Viola, sostenuta nel compito da Can, che interpreterà invece la figura di Francesco Demir. Viola, arguta giornalista di cronaca nera, affiancherà nelle indagini il fascinoso detective Francesco, cercando di dipanare il bandolo della matassa, tra indizi e depistaggi. I due si ritroveranno a collaborare, indagando su crimini efferati, sullo sfondo di un’assolata Palermo. Inutile dire che non mancheranno gli intrecci romantici tra i due: nel web circolano già indiscrezioni circa un presunto bacio tra i due attori.

Nonostante la chimica a livello professionale e umano, Can Yaman e Francesca Chillemi non si sono sbilanciati circa la natura del loro rapporto, ma sono più uniti che mai nell’attività di promozione di questa nuova fiction. Can ha annunciato a “TvMia”: “La storia è, direi, una commedia sentimentale, con grandi sorprese. Anche se è la mia prima volta da poliziotto e la prima volta che recito in italiano, ho subito sentito questo personaggio dentro di me…“. L’uscita della nuova chicca Mediaset è stimata attorno al 30 aprile, e fissata presumibilmente in un appuntamento settimanale: si vocifera che la programmazione prescelta ricada sul mercoledì. Non resta che attendere un comunicato ufficiale da parte dell’emittente, e ve ne forniremo tempestivo riscontro.

