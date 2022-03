“Ditemi che è uno scherzo”: critiche feroci contro Rosa di Grazia, il suo gesto scatena il putiferio

Rosa di Grazia sta sconvolgendo tutti. Ciò che ha fatto è stato ormai visto da chiunque, reazioni fortissime al suo gesto

E’ stata una delle concorrenti di Amici20 più discussa, Rosa di Grazia. La ballerina è entrata nella scuola per precisa volontà di Lorella Cuccarini, che l’anno scorso rivestiva il ruolo di coach di ballo. La professoressa Alessandra Celentano, però, fin dai primi giorni ha criticato questa ballerina, a suo dire poco talentuosa e non adatta. Rosa di Grazia però non ha mollato ed è riuscita anche a conquistarsi la maglia del serale.

Nelle ultime ore, la Di Grazia ha condiviso sui social una fotografia che ha lasciato tutti di stucco. Reazioni pesantissime per la sua rivelazione, ora bisogna vedere quali saranno i fatti e le conseguenze.

Rosa di Grazia lo posta su Instagram: reazioni spaventose

Durante il serale di Amici20, che ha visto Rosa di Grazia gareggiare per la squadra capeggiata da Lorella Cuccarini e Arisa, la ballerina si è trovata più volte a dover fare i conti con le critiche. Il suo stile di ballo è stato infatti spesso giudicato immaturo e alcune coreografie sono entrate nella storia per la quantità di commenti ricevuti. Rosa, però, si è sempre dimostrata forte di spirito ed è sempre riuscita a mandare giù i commenti negativi, allenandosi costantemente per migliorare nel proprio lavoro.

Dopo Amici20, Rosa è un po’ sparita dai radar. La nuova edizione è quindi ricominciata, con nuovi talenti e nuove polemiche. A spiccare, tra i ballerini di quest’anno, ci sono Carola, Michele, Nunzio, Christian e tanti altri. Proprio domenica 6 marzo per gli allievi della scuola di Amici è finita la fase preparatoria, dando inizio a quella più importante di tutti: il serale. Ad oggi si conoscono solo i nomi dei ragazzi che son riusciti a conquistarsi la tanto agognata maglia dorata, ma non si sa molto altro. Il direttore artistico è stato annunciato domenica 6 marzo durante il pomeridiano e sarà ancora Sthepane Jarny, come lo scorso anno.

Sconosciuti, però, i nomi dei giudici e dei professionisti. Rosa di Grazia, nelle ultime ore, ha postato sulle sue storie Instagram una fotografia scattata dietro le quinte degli studi Elios di Mediaset, proprio dove girano Amici. Immediata la reazione sul web, soprattutto da parte di chi non l’ha mai considerata una ballerina all’altezza del ruolo:

Per Maria de Filippi sarebbe l’ennesimo colpaccio, poiché ormai la conduttrice di Amici è esperta nello scovare personaggi interessanti e capaci. Rosa di Grazia, inoltre, vincerebbe nuovamente contro tutti i suoi detrattori, confermandosi testarda e caparbia. Chissà però come la prenderanno i telespettatori, soprattutto dopo l’eliminazione di grandi talenti.

