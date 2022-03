“condizioni-igieniche-disastrose”:-csaba-dalla-zorza-sotto-choc-dopo-aver-mangiato-l’intruglio

La Regina delle buone maniere Csaba dalla Zorza rivela una sua disavventura del passato: il cucchiaino da tè era il minore dei problemi.

La raffinata ed impeccabile Csaba dalla Zorza domina da anni il palinsesto del canale Real Time, guidando gli spettatori alla scoperta del galateo a tavola con il suo format “Cortesie per gli ospiti“. Ad affiancarla nel compito di implacabile giudice delle buone maniere, lo chef Roberto Valbuzzi e l’interior designer Diego Thomas. Attualmente Diego ha abbandonato lo storico programma di intrattenimento, cedendo il passo all’attore e conduttore Luca Calvani, degno sostituto dell’iconico predecessore.

I tre giudici continuano a mettere a confronto coppie di candidati in agguerrite e divertenti sfide incentrate sull’arte dell’ospitalità: ognuno di loro emette un giudizio pertinente al loro settore di competenza. Se, infatti, Diego esprime un giudizio su arredamento e stile dell’abitazione, Roberto valuta la qualità del cibo offerto dagli ospiti. Csaba, invece, si dedica ad esprimere consigli sulla mise-en-place e sull’attitudine dei padroni di casa, argomentando puntualmente le sue osservazioni. E’ inoltre appassionata di cucina, e ha prestato il volto anche a “Bake Off” e “Cuochi e Fiamme“, mettendo in campo la sua esperienza come chef.

Apparentemente rigida e poco espansiva, la conduttrice e scrittrice ha rivelato divertenti retroscena del suo passato, sfatando il mito che la dipinge come una novella “Signorina Rottermeier“. Csaba, infatti, è reduce da una disavventura avvenuta in suolo straniero, ma l’episodio non ha smorzato la sua voglia di scherzare.

Csaba dalla Zorza e la sua disavventura con i ravioli cinesi: ecco tutta la verità

Secondo quanto riportato dal portale “FineDiningLovers“, Csaba ha dichiarato di volersi spogliare dei pregiudizi che le vengono affibbiati; il più frequente è quello che la ritiene una cuoca solo sulla carta. “A casa mia cucino ogni giorno. Quando mi metto il grembiule ed entro nella cucina sto bene, non mi sento mai costretta. Cucinare non rende la donna di serie B: il gesto è sia maschile che femminile, il problema ce lo facciamo noi donne, mentre non ho mai visto un uomo sentirsi inferiore perché cucinava, anzi!“, ha riferito Csaba.

Ha poi spiegato che, per lei, consumare pasti al ristorante o in uno street-food equivale a concedersi una meritata coccola: “Andare al ristorante è un gesto d’amore per se stessi, godersi una bella cena è volersi bene. Io posso mangiare ovunque, dallo street food nei posti più tremendi al tre stelle Michelin super chic, l’importante è che ci sia qualcuno che cucina per me, che non si limiti a riscaldare il piatto nel microonde“.

Sfatiamo dunque il mito che vede Csaba come una fanatica delle formalità e della perfezione nell’apparecchiamento: la conduttrice ha rivelato a “FineDiningLovers” una disavventura accadutale di recente. “L’anno scorso ero a Yantai, in Cina, per ‘Gourmand Wourmand World Cookbook Awards. (…) Il cibo era francamente pazzesco. Ho mangiato ravioli cinesi seduta sul marciapiede, con le bacchette, intingendoli nella salsa di soia e bevendo un intruglio di brodo teoricamente vegetariano. Le condizioni igieniche dei banchetti erano spaventose, però ho guardato questi ravioli ed erano così polposi, così belli sudati… quando mangi qualcosa in strada non lo progetti: è come innamorarsi a prima vista, lo vedi e te lo concedi…“.

Da quanto emerge, il personaggio di Csaba rivela numerose sfaccettature inaspettate: chi l’avrebbe mai immaginata nell’equivalente dei peggiori bar di Caracas?

