“C’è un problema grosso”: figuraccia a Domenica In, stavolta lo sfogo è impietoso

Domenica In è di nuovo al centro della bufera. Questa volta la figura è colossale, lo sfogo senza precedenti arriva quasi immediatamente

E’ la regina della domenica pomeriggio di Rai1, Mara Venier. La conduttrice veneziana è ormai esperta nel mondo della televisione e delle interviste. Il suo Domenica In è diventato infatti un vero e proprio appuntamento fisso per i telespettatori di Rai1, che vogliono godersi le sue interviste profonde e sincere. Nonostante spesso i temi siano seri, però, Mara Venier riesce sempre anche a donare allegria e simpatia, due ingredienti fondamentali dei suoi programmi.

Durante la puntata di domenica 6 marzo, Mara Venier ha però commesso uno scivolone che le sta costando caro. Ciò che infatti pesa di più non è l’errore in sé, quanto la recidiva: non è la prima volta.

Domenica In, Mara Venier lo fa di nuovo

Durante la puntata di Domenica In del 6 marzo, gli ospiti sono stati tanti e tutti diversi. Iniziando da Tommaso Paradiso, che ha raccontato la sua vita tra una mamma che l’ha cresciuto da sola e le esperienze lavorative, Mara Venier si è poi introdotta in temi più profondi, come quello della guerra. Anche lo show della domenica pomeriggio di Rai1, infatti, non può prescindere dal raccontare ciò che sta accadendo in Ucraina. I fatti sono tremendi e la loro gravità influisce anche sulle trasmissioni di intrattenimento.

Questa necessità implica che Mara Venier subisca cambi di scaletta improvvisi. La sua esperienza decennale, però, le consente di viverli in totale tranquillità, riuscendo bene ad adattare a ogni ospite il tempo a disposizione. Un primo momento imbarazzante, però, è stato quello vissuto con Serena Autieri. La cantante e presentatrice è stata chiamata per pubblicizzare uno spettacolo a teatro, ma si aspettava di essere almeno un po’ intervistata. Mara l’ha invece subito indirizzata verso l’asta del microfono, invitandola a dire ciò che doveva. La Autieri, però, ha risposto: “Devo venire alle 2 per farmi intervistare da te?”

Successivamente, è entrata come ospite di Domenica In Gemma Milite, vedova Calabresi. La donna ha raccontato la sua vita prima con l’amato Luigi e poi, irrimediabilmente, senza. Luigi Calabresi era un poliziotto che venne ucciso a Milano, durante gli anni di Piombo, nel 1972. A causa dei tempi stretti, la Venier ha chiesto alla Milite se potesse tornare la domenica successiva. “Non so, ho diversi appuntamenti” ha risposto Gemma Milite, ma la Venier: “Cancellali. Ci siamo allungati con la guerra“. I telespettatori non hanno per niente apprezzato questa richiesta. Si tratta, infatti, della seconda puntata di fila in cui la Venier chiede a un ospite di ritornare alla puntata successiva; domenica 1 era successo con Arisa.

“NON C’È PIÙ TEMPO, TORNI DOMENICA?” “NON SO, HO DIVERSI APPUNTAMENTI” “CANCELLALI. CI SIAMO ALLUNGATI CON LA GUERRA” Alla vedova Calabresi. In realtà ci sono stati pure Autieri/Paradiso. La storia dei tempi corti è ormai un refrain che dura da anni. C’è un problema. Grosso. — Massimo Falcioni (@falcions85) March 6, 2022

I telespettatori denunciano quindi una conduzione mono-tematica e auto decisa, in cui la Venier si prende il diritto di re-invitare persone già viste, ignorandone o trattando con leggerezza altre.

