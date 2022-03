Brutto risveglio per Gerry Scotti, niente è andato come sperava: per lui conseguenze disastrose

E’ uno dei conduttori più amati, Gerry Scotti. La settimana è però iniziata in netta salita per lui: pesante delusione da digerire

Nato nelle radio milanesi degli anni Ottanta, da lì Gerry Scotti non si è più fermato. Conduttore eclettico, ospite simpatico e giudice dalla lacrima facile, Gerry si è prestato a moltissimi ruoli in questi ultimi anni. Il pubblico ha quindi imparato a conoscerlo in ogni suo lato caratteriale, ma ciò che è sempre in netta evidenza è una caratteristica: la bontà. Domenica 6 marzo è tornato in televisione con uno dei suoi programmi d’eccezione, lo Show dei Record.

Il lunedì mattina, però, il risveglio non sarà di certo stato dei migliori. La partenza è in salita ed è necessario cambiare il tiro, altrimenti il disastro potrebbe essere annunciato.

Gerry Scotti torna in tv, ma i telespettatori non lo premiano

Lo Show dei Record è tornato in televisione domenica 6 marzo sotto la conduzione esperta di Gerry Scotti. Il presentatore non è nuovo in questo programma, anzi: questa è l’ottava edizione dello Show e, per Gerry, è la terza volta. Gli altri conduttori del programma sono stati Paola Perego, Barbara d’Urso, Teo Mammucari e Enrico Papi. Il programma si propone di individuare tutta una serie di persone che potrebbero riuscire a fare il record di una specifica attività. I candidati si esibiscono quindi durante la puntata e, in tre tentativi, possono provare a sfidare la sorte e sé stessi.

Il format non è di certo nuovo, ma riesce ogni anno a conquistare un buon numero di telespettatori. La questione del record, infatti, appassiona grandi e piccini. Le storie umane raccontate poi dagli atleti son spesso emozionanti, poiché la vita di queste persone è fatta praticamente interamente di impegno e di sacrifici. La prima puntata di questa nuova edizione è andata in onda domenica 6 marzo. Si tratta della prima volta che questo show viene proposto di domenica; solitamente era al venerdì.

I dati auditel relativi a domenica 6 marzo, però, non sono per niente ottimistici. Il programma di Gerry Scotti ha infatti perso contro Noi, la serie tv con Lino Guanciale e Aurora Ruffino di Rai1.

Brutto esordio per #LoShowDeiRecord per diverse ragioni: 1) non è un game improvvisato in prima serata. 2) non è un tappabuchi come All Together Now. 3) Canale 5 di domenica appena qualche mese fa (e non secoli fa) aveva Scherzi a Parte partito al 21.3% con 3,5 milioni — Fabio Fabbretti (@fabiofabbretti) March 7, 2022

I dati di per sé non sono drammatici, poiché si tratta comunque del 18%. A preoccupare è però il confronto con altre trasmissioni della rete, come Scherzi a Parte, che aveva ottenuto tre punti percentuale in più.

