“Voleva dei soldi…”: rivelazione choc di Barbara D’Urso, la sbugiarda senza pietà

La mattatrice di Mediaset Barbara D’Urso si mette a nudo negli studi di “Verissimo”: ecco i retroscena di un clamoroso caso mediatico.

La corteggiatissima conduttrice Barbara D’Urso è tornata nuovamente alla ribalta durante il weekend. La mattatrice napoletana è stata infatti l’ospite d’onore di Silvia Toffanin nel suo talk-show domenicale “Verissimo“. L’appuntamento era stato anticipato da un gran tam-tam mediatico: da giorni i maggiori tabloid puntano il faro dell’attenzione pubblica su di lei.

Barbara, infatti, ha grosse novità in cantiere, e se la sua ospitata le ha permesso il lancio pubblicitario per la sua chiacchierata conduzione de “La Pupa e il Secchione“, l’invito nello studio di “Verissimo” ha portato alla luce altre, clamorose, novità. Da tempo si chiacchiera infatti circa una sua bagarre legale con la soubrette Pamela Prati, legata alla vicenda di Mark Caltagirone. La Prati, ospite di “Belve”, aveva infatti dichiarato di esser stata estromessa da Mediaset dopo lo scandalo televisivo, e di aver in seguito denunciato Barbara D’Urso. La conduttrice ha finalmente rotto il silenzio in proposito: ecco il faraonico risarcimento richiesto da Pamela.

Il Caltagirone-gate fa ancora rumore, ecco gli avvenimenti

Rispolveriamo la vicenda Pamela Prati-Mark Caltagirone. La soubrette aveva rivelato di essere in procinto di sposarsi con un facoltoso imprenditore italo-americano, la cui identità, però, non è mai stata confermata. Ospite ricorrente negli studi di Barbara D’Urso, Pamela Prati ha millantato una relazione favolosa, caldeggiando anche l’adozione di due bimbi. Barbara l’aveva incalzata, spingendola a mostrare perlomeno una foto o un documento che provasse l’esistenza di Mark Caltagirone, e tali richieste avevano messo in seria difficoltà Pamela Prati. La showgirl aveva perciò minacciato di abbandonare gli studi di Mediaset, ed era stata in seguito sbugiardata pubblicamente.

L’intera operazione sembrava frutto della fantasia delle agenti di Pamela, nel tentativo di rilanciarne l’immagine nel mondo dello show-business. La soubrette, però, era uscita dall’intera vicenda a pezzi e, in seguito allo scandalo, le sono state precluse molte possibilità lavorative. Pamela Prati ha quindi scelto di rivalersi su Barbara D’Urso: ecco la cifra richiesta come risarcimento.

Barbara D’Urso rivela la verità: ecco le richieste di Pamela Prati

“La signora Pamela Prati dice di avermi denunciato, ma non è stata proprio chiara…“, ha esordito Barbara negli studi di “Verissimo”. “O forse è stata chiara, ma non ha sottolineato una cosa. Lei non ha fatto una denuncia penale, non si è rivolta al giudice penale, almeno insomma, ai miei avvocati dopo due anni non è arrivato niente. Però due anni fa si è rivolta subito al giudice civile. In pratica ha chiesto un risarcimento economico, voleva dei soldi. Parlava di un grosso danno biologico e anche uno morale, che secondo lei si aggira ben oltre i 5 milioni di Euro. In più un danno patrimoniale, per cui la somma aumentava.”. La conduttrice ha poi concluso: “Quindi quella denuncia è arrivata subito, quella del giudice civile, per quanto riguarda quella penale, per stabilire la sua verità non c’è stata. La cosa penale è quella grave, quella civile si parla di soldi è un’altra cosa…”. Come procederà la battaglia legale tra le due famose contendenti?

