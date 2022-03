Striscia la Notizia umilia Virginia Raggi: “Urne cinerarie”. Grillina cancellata: occhio a queste immagini | Video

Virginia Raggi non è più sindaco di Roma da tempo. Eppure, certi disastri firmati dalla sindachessa grillina restano. Una gestione che i romani difficilmente scorderanno facilmente, tra gaffe, scivoloni e impreparazione. Non a caso, al secondo turno l’esponente del M5s non è neppure riuscita ad arrivare al ballottaggio. Il sipario sulla sua parabola da sindachessa è calato a tempo record.

Eppure, qualcosa di Virginia Raggi a Roma è rimasta fino a poco fa. E non si parla dell’invasione dei cinghiali, problema che in verità riguarda un po’ tutte le ultime amministrazione capitoline. E di quel che è rimasto fino a poco fa se ne è occupata Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5 nell’edizione trasmessa luendì 7 marzo e condotta da Francesca Manzini e Gerry Scotti.

Stiamo parlando dei cestini della spazzatura che aveva voluto proprio la Raggi, cestini che ora vanno in pensione. Altro pezzettino di storia M5s cancellata. Ad occuparsi della questione è l’inviato di Striscia Andrea Rivera, che girando per la città mostra come quei cestini stiamo sparendo. E da Striscia poi piazzano anche il carico da novanta, ricordando come quei contenitori in ferro “somigliavano tanto a delle urne cinerarie”.