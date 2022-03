“stanno-cercando-di-salvarla”:-gravi-sospetti-per-soleil-sorge,-in-casa-accade-qualcosa-di-strano-[video]

Uno strano evento si sta ripetendo sistematicamente nella casa del Grande Fratello destando i sospetti di Soleil Sorge e del pubblico a casa.

Nella casa del GF Vip sta accadendo qualcosa di strano. Un fatto che riguarda una gieffina in particolare e che si ripete sistematicamente, tanto da insospettire sempre di più i concorrenti a partire da Soleil Sorge.

Soleil era in compagnia di Sophie Codegni e Lulù Selassé, quando è arrivata Jessica, l’altra principessa etiope, che ha raccontato di aver assistito ancora una volta allo strano comportamento di Miriana Trevisan.

Un comportamento che non è sfuggito nemmeno ai fan incalliti del reality show, che in rete si sono lanciati in una serie di ipotesi che gettano ombre oscure sull’andamento del programma.

Soleil Sorge, gravi sospetti: “Che fa tutto questo tempo?”

Nella notte tra sabato e domenica, sedute in piscina a bere allegramente, c’erano Sophie Codegoni, Lulù Selassié e Soleil Sorge. A un certo punto è arrivata Jessica Selassié, e una delle tre le ha chiesto se fosse riuscita ad entrare nel confessionale.

“No non sono entrata. È uscita adesso Miriana dal confessionale”, ha raccontato la principessa etiope, senza nascondere la sua sorpresa. “Ma che ca**o fa tutto questo tempo Miriana in confessionale?”, ha sbottato Soleil Sorge, altrettanto sorpresa e infastidita da quella che ormai sembra diventata una strana consuetudine.

URLALO SOLEIL! È dal primo giorno del Gf ci sta sempre🤡 #solearmy #soleil #gfvip #jeru #fairylulu #basciagoni pic.twitter.com/lxfZ5IVEn0 — Gioie zuccarate (@cleoliv24) March 6, 2022

Consuetudine che sta insospettendo lei e le altre da parecchio tempo, e alla quale in rete molti telespettatori danno una spiegazione che getta ombre oscure sull’andamento del programma.

“Eh sole stanno cercando di vedere come salvarla perché stavolta per il pubblico deve andare a casa e non c’è più biglietto di ritorno“, scrive uno di questi su Twitter. “Ehhh sapessi Soleil si consulta per bene con autori e Parpiglia”, gli fa eco un altro. Tutto questo a conferma del fatto che sono in tantissimi a credere che Miriana Trevisan, in barba al regolamento, stia rivestendo il ruolo di ‘infiltrata’ degli autori.

