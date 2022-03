Oroscopo Branko di martedì 8 marzo: salute e amore al top

Ariete – Va tutto abbastanza bene, siete ricercati perciò concentratevi anche sui dettagli. Lasciate andare certe fissazioni se volete ritrovare lo slancio e rinfrescarvi le idee. E’ importante un po’ di aria fresca.

Toro – Un grande gioia in arrivo vi accenderà. Calmatevi e state attenti, le parole sono piuttosto forti, anche le vostre. Sarà facile trovare equilibrio tra attività e relax. State meglio

Gemelli – Va bene essere sicuri di se stessi ma non esagerare, finirebbe per essere controproducente! Per raggiungere i propri obiettivi non occorre umiliare nessuno.

Cancro – Se chiudi i conti con il passato potrai finalmente aprire un nuovo capitolo della tua vita! Via libera a progetti, scatena la tua creatività e non te ne pentirai.

Leone – Oggi sei piuttosto incline ai rapporti umani ma ciò si potrebbe, paraddossalmente, rivelare, controproducente sul lavoro. Concentrati su come vorresti che andasse questa giornata.

Vergine – Hai la testa proiettata direttamente sul prossimo fine settimana, il lavoro si fa stringente. Restando nell’ombra potrai avere meno responsabilità ma cerca di ricaricare le batterie per poi ripartire più forte di prima!

Bilancia – Faresti bene ad evadere dall’ordinario. Sei preoccupato per alcune questioni che stai rimandando da tempo e hai bisogno di una pausa.

Scorpione – Sei molto influente nel tuo gruppo ma attento a giocare bene le carte per fare in modo che nessuno si senta manipolato. Sei affascinato da quanto scoperto da dietro le quinte ma non essere precipitoso.

Sagittario – È come se ultimamente guardassi la tua ombra piuttosto che verso l’alto. Sei piuttosto introspettivo e questo può farti bene, le persone a te vicine ti riporteranno alla realtà.

Capricorno – Hai chiaro cosa vuoi fare e credi che una deviazione dal tuo percorso potrebbe intaccare il tuo umore. La ragione è dalla tua parte ma ultimamente la tua visione della realtà è un pò stravolta.

Acquario – Ultimamente la stanchezza si fa sentire, probabilmente a causa di alcuni problemi del passato non definitivamente chiusi. Non dare troppo adito ai contrattempi, consiglio cautela.

Pesci – Ultimamente caro Pesci, non sei molto sereno. Probabilmente delle questioni familiari limitano la tua capacità di concentrazione. Nonostante tu sia molto disponibile con chi ami, non farti coinvolgere più del dovuto.

