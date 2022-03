“non-prendiamoci-in-giro”:-luca-argentero,-la-sua-ex-svela-il-vero-motivo-della-rottura

A quasi vent’anni di distanza, l’ex di Luca Argentero, conosciuta al Grande Fratello, rivela motivo della rottura del loro rapporto.

L’ex compagna di Luca Argentero è tornata a parlare del rapporto con l’attore e del vero motivo che ha segnato la fine della loro relazione.

Argentero divenne famoso partecipando nel 2003 al Grande Fratello, dove si classificò terzo. Quello che oggi è un attore tra i più amati d’Italia, all’epoca aveva solo 24 anni, studiava Economia e Commercio e lavorava come barman.

E fu proprio nella casa del GF che conobbe e intraprese una relazione con Marianella Bargilli, che era più grande di lui di otto anni. Storia che terminò con la conclusione del reality show, per un motivo che Marianella ha spiegato nella recente intervista rilasciata al settimanale Oggi.

Luca Argentero, la rottura con la sua ex: “Io ero già formata”

Terminato il GF, la Bargili intraprese con successo la carriera di attrice teatrale, cosa che che va avanti ancora oggi. E nell’intervista concessa a Oggi, rivela cosa non andò tra lei e Argentero.

“24 giorni dopo essere uscita dalla Casa incontrai Geppy Gleijeses, con cui avrei diviso per anni vita e palcoscenico”, racconta l’attrice. Che poi rivela: “Aveva 17 anni più di me, io ero una donna già formata, mi attraevano uomini più grandi. Luca era un ragazzo“.

Quindi la fine della relazione tra lei e Argentero è stata dettata dalla differenza di età. Ma ciò nonostante, la donna conserva ancora un ricordo bellissimo di quella relazione “Non prendiamoci in giro – dice-. C’è l’aspetto fisico che è un dato oggettivo”. Luca Argentero “piace a tutte e tutti, non conosco un essere umano che non lo trovi bellissimo. Ma quel che era davvero sorprendente, in un ragazzo di nemmeno 25 anni, era l’estrema educazione e un’intelligenza prontissima“, aggiunge la Bargilli.

Dopo la loro separazione, i due non si sono più frequentati. Del resto, già all’epoca lei era consapevole del fatto che quella storia non avrebbe avuto alcun futuro. “So che ci sono coppie nate lì, nella Casa, che poi si sono sposate. Ma io – spiega in conclusione la Bargilli – l’ho vista da subito come un’avventura dentro l’avventura del GF: molto tenera, molto delicata. Sono felice di averla vissuta“.

The post “Non prendiamoci in giro”: Luca Argentero, la sua ex svela il vero motivo della rottura appeared first on Ck12 Giornale.