myrta-merlino,-hai-mai-visto-la-sua-casa?-tripudio-di-divani-e-attico-mozzafiato-[video]

La conduttrice de L’Aria che Tira condivide sui social alcuni scatti “casalinghi”. Ma ciò che rivela è comodità, eleganza e stile

Si sa, la vita di una conduttrice e giornalista non è di certo lineare. Frenesia e velocità sono le parole chiave di chi svolge un lavoro legato alle notizie e alla loro istantaneità. Proprio per questo motivo, è necessario che almeno l’ambiente casalingo possa trasmettere il massimo del relax e della comodità, così da donare riposo anche nei pochi momenti di tranquillità. E’ questo il caso di Myrta Merlino, quotidianamente impegnata con L’Aria che Tira su La7.

Sui social, Myrta condivide spesso fotografie di casa sua. Comoda e spaziosa, in realtà si rivela lo scrigno di tutti i colori e le fantasie che animano anche il carattere della Merlino, donna combattiva e decisa.

Myrta Merlino, una casa come lei

Le fotografie che Myrta Merlino posta di casa sua ne rivelano un’anima profondamente casalinga. La conduttrice de L’Aria che Tira, infatti, sembra vivere in un meraviglioso attico. Il soffitto a spiovente e il panorama mozzafiato, che si rivela in qualche video postato dal balcone, mostrano infatti che Myrta abita in un attico cittadino, probabilmente a Napoli.

Il salotto di Myrta Merlino ha un caldo pavimento in legno di colore abbastanza scuro. Questa tonalità contrasta in modo deciso con il materiale di cui è composto il caminetto, che invece è chiaro e luminoso. Anche il soffitto è bianco e ha delle travi a vista, che si sposano perfettamente a livello di materiali con il legno del pavimento. L’armonia è evidente e la scelta di questo contrasto regala una sensazione di calore.

In netto contrasto sono invece i divani, di un colore che sta tra il rosa antico e il marrone chiaro. Il tessuto è ruvido e si sposa perfettamente con lo stile rustico scelto anche per il resto dell’arredamento, come la libreria in legno scuro alle spalle dei divani. All’esterno, invece, Myrta Merlino gode di un meraviglioso panorama mozzafiato. Anche sul terrazzo, Myrta ha messo alcuni divani colorati sulle tonalità del verde, in modo da armonizzare con le piante che decorano il terrazzo. Il senso che trasmette questa casa è quello di estrema praticità ed armonia: il legno scuro domina sia nel pavimento che nell’arredamento e ricorda le case vecchie, mentre il soffitto chiaro e la sontuosità dei divani rendono il tutto moderno ed equilibrato.

