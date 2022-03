“invidiosa,-falsa-e-malefica!”:-guai-grossi-per-la-concorrente-del-gf-vip,-l’hanno-proprio-colta-sul-fatto-[video]

La tensione della finale gioca brutti scherzi al cast del GF Vip: concorrente beccata a cospirare con gli autori del reality.

Da mesi si vocifera circa presunti favoritismi riguardanti alcuni personaggi di spicco nel cast del GF Vip. In particolare, a godere di protezione e fughe di notizie sarebbero stati Katia Ricciarelli, Nathaly Caldonazzo e Miriana Trevisan, quest’ultima tutt’ora in lizza per la finalissima.

La soubrette è da mesi nel mirino dei fan più accaniti del programma: le sue frequenti visite al confessionale hanno insospettito il pubblico, che da settimane ventila l’ipotesi di accordi con la produzione del format. Miriana è anche associata al nome di Gabriele Parpiglia, ex autore del reality, nonché opinionista fisso a “Casa chi“, e in molti sostengono che il giornalista gossip sia anche il suo agente nel mondo dello spettacolo. I sospetti degli spettatori sembrerebbero aver trovato una clamorosa conferma nelle ultime ore: Miriana si è tradita sotto l’occhio delle telecamere.

L’inequivocabile gaffe di Miriana Trevisan conferma i sospetti del pubblico del GF Vip

La finalissima è ormai nell’aria, e i concorrenti si preparano a sfoderare le loro armi migliori per conquistarsi il fastoso montepremi in palio. Durante una chiacchierata con la storica amica Manila, la soubrette ha compiuto una gaffe incredibilmente rivelatrice, e il momento è stato immortalato in una clip. Le due gieffine stavano ipotizzando i possibili eliminati nel prime time previsto per la sera di lunedì 7 marzo, e a tal proposito Miriana ha confessato: “Per esempio, se esco fuori da questa nomination… Non lo so… Non credo, perché c’è una dina… vabbè…“.

Appare piuttosto palese che il completamento della frase fosse compatibile con la parola “dinamica“, termine ormai noto e abusato in tema di reality. Le dinamiche sono gli escamotage proposti dagli autori per ravvivare l’interesse del pubblico, ma possono anche fiorire spontaneamente grazie all’emotività dei concorrenti. In questo caso, gli spettatori hanno ravvisato nelle parole di Miriana una chiarissima premeditazione riguardo ai prossimi eventi in diretta, e sembra ormai certo che la soubrette non sarà l’eliminata della puntata in arrivo. Un utente commenta su Twitter: “Ma no! Lei è una veggente, curatrice, santona, mica è raccomandata! Siete ridicole, voi che appoggiate questa invidiosa, falsa e malefica! Finta buonista del ca**o!“. Ecco il video della clamorosa gaffe di Miriana:

MIRIANA “ dovessi uscire da questa nomination , ma non credo perché c’è una din.. vabbè “ l’hanno informata pure stavolta anche stavolta sarà protetta e se non esce è la conferma che è protetta e che vincerà lei il programma 👂 #gfvip #solearmy #solphie #jeru #jessvip #basciagoni pic.twitter.com/tzCjOQh0iv — soleil sorgee (@soleilstasiiii) March 6, 2022

Chi sarà dunque il prossimo eliminato dal GF Vip? Siamo ansiosi di scoprirlo nel prossimo prime time!

