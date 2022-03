“Fiammiferaia sfigatella!”: figuraccia per Jessica Selassiè, mandato a monte il suo piano spregiudicato

Jessica Selassiè, la misura è colma: le sue contraddizioni vengono a galla, niente finale per la Princess del GF Vip?

Notizie preoccupanti per la Princess Jessica Selassiè, storica figura nel cast del GF Vip. LA giovane gieffina, che vanta un retaggio nobiliare, è entrata in Casa accompagnata dalle sorelle Lulù e Clarissa. La loro presenza nel reality ha indubbiamente apportato una ventata di freschezza al format, e le Selassiè sono tutt’ora personaggi molto amati dal pubblico. Al di là dei reiterati capricci di Lulù e dell’infatuazione palese di Jessica per Barù, le due sorelle superstiti stanno veleggiando gloriosamente verso la finalissima.

Se, però, i loro fandom sono alquanto accaniti nel sostenere le loro beniamine sui social, altrettanti detrattori stanno sparando a zero in particolare su Jessica, attualmente in pole position per la vittoria. Che cos’è successo?

“Vi si è rigirati alla grande!”: Jessica Selassiè sotto accusa, fandom in guerra aperta

Il golosissimo montepremi è di certo un grosso incentivo per i concorrenti, e le strategie si stanno moltiplicando all’interno della casa di Cinecittà. In particolare, è Jessica ad essere sotto esame analitico da parte del pubblico: la gieffina sembrerebbe la favorita per la vittoria, ma i suoi comportamenti mettono alla luce alcune incongruenze sospette. Se, infatti, le due sorelle in gara non hanno fatto mistero di versare in condizioni economiche barbine, il loro passato sembra rivelare tutt’altro.

Precedentemente al suo ingresso al GF Vip Jessica, infatti, era stata invitata al mini-format “Riccanza“, e in tale occasione aveva rilasciato pruriginose informazioni personali. Secondo quanto dichiarato, Jessica aveva rivelato di spendere mensilmente la cifra di 100 mila euro, e di usufruire abitualmente dei servigi di un autista. La situazione economica della sua famiglia è diventata ovviamente materia di dibattito: qual è la verità? Le indiscrezioni rilasciate da Jessica sono diventate col tempo un’arma a doppio taglio: gli haters infatti ventilano l’ipotesi che la Princess abbia volontariamente calcato sulla sua povertà per impietosire il pubblico, e conquistarsi così la vittoria. I fandom dei concorrenti si stanno scontrando nel web a suon di tweet piccati, e i detrattori di Jessica non si danno pace. “Jessica ha fatto anche Riccanza , dove si vantava che non avrebbe mai preso un mezzo pubblico, e di spendere vagonate di soldi in caxxate. Qui invece fa la piccola fiammiferaia sfigatella. Questo x dire come vi si è rigirati alla grande!“.

No Jessica ha fatto anche riccanza , dove si vantava che non avrebbe mai preso un mezzo pubblico di spendere vagonate di soldi in caxxate. Qui invece fa la piccola fiammiferaia sfigatella. Questo x dire come vi si è rigirati alla grande. #GFVip — IRIE (@likeirisheyes) March 7, 2022

Le ultime maldicenze comprometteranno l’approdo di Jessica alla finalissima?

